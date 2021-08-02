Người phụ nữ đi dép tổ ong phát tiền cho người dân: 'Toàn bộ là tiền tiết kiệm của tôi, 16 năm nay tôi chưa mua quần áo mới'

Hai hôm nay, đoạn clip về một người phụ nữ đi dép tổ ong, cầm xấp tiền phát cho bà con về quê tránh dịch thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Theo đó, hình ảnh clip ghi lại cảnh người phụ nữ áo đen, cầm trên tay xấp tiền gửi tặng 500.000đ và một túi quà đến cho người dân về quê nhận được sự quan tâm và cảm phục từ người dân lẫn cư dân mạng.

Nhiều ngày qua, khi dịch bệnh tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành diễn biến phức tạp, công việc bị ảnh hưởng, hàng ngàn người đã gói ghém hành lý, từ Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM quyết định về quê bằng xe máy.

Anh Nhân chia sẻ với báo Gia đình và Xã hội: "Mỗi người đều được chị phát tặng 500.000đ, có người nhận lấy, cũng có những người họ từ chối để dành phần cho người cần hơn. Tôi cũng là người gốc miền Trung nên khi chứng kiến cảnh bà con vất vả lái xe rời TP.HCM về quê trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, tôi vô cùng xót xa".

Theo Tổ quốc, người phụ nữ tốt bụng này tên là Huệ, quê ở Nam Định, hiện đang sinh sống và làm nghề buôn bán hải sản ở Bình Thuận. Thương cảm với những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn thời dịch bệnh khi tha phương, chị đã chung tay cùng nhóm thiện nguyện của anh Lê Huy Nhân (quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) hỗ trợ thêm tiền mặt cho bà con đi đường.

Được biết, từ ngày 28/7, nhóm của anh Nhân đã mua bánh mì, nước uống và sữa để phát tặng cho bà con đang trên hành trình về quê. Mỗi ngày, số phần quà được gửi đến người dân lao động khoảng 300-400 suất.

Hành động của chị Huệ được chia sẻ trên MXH Tiktok

Còn theo Sức khỏe và Đời sống, chị Huệ chia sẻ, hàng ngày, chị tranh thủ dậy từ 3h sáng đi gom hàng, đổ hàng rồi về dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, đầu chiều chị đóng cửa hàng rồi bắt đầu lấy tiền tiết kiệm đi hỗ trợ từ thiện cho người dân.

Trong 2 ngày 30 và 31/7, chị Huệ đã phát cho người dân tổng số tiền là 190 triệu đồng. Tuy nhiên, do trời mưa nên hoạt động thiện nguyện nhiều lúc bị gián đoạn: "Toàn bộ số tiền này là tiền bán hàng, tiết kiệm của tôi chứ tôi không kêu gọi của ai cả. Tôi gom được bao nhiêu tiền tôi sẽ đi làm từ thiện". Theo chị Huệ, chị làm là từ tâm chứ không muốn mọi người quay clip rồi đưa lên mạng xã hội như vậy.

Trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, đôi dép tổ ong và lối ăn mặc giản dị khiến nhiều người chú ý đến chị hơn cả. Chia sẻ về điều này, chị nói: "Tôi giản dị lắm, con người tôi lúc nào cũng như vậy. 16 năm nay chưa bao giờ tôi cầm tiền đi mua bộ quần áo mới, quần áo tôi đang mặc là đồ cũ em gái cho. Em gái tôi có nói tôi làm việc thiện làm gì, hãy sắm sửa cho bản thân đi nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ cầu mong mình có sức khỏe làm việc và đi giúp người khác" - chị nói với Sức khỏe và Đời sống.

Đôi dép 'nổi tiếng' được nhiều dân mạng để ý của chị - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Còn theo lãnh đạo UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận), chính quyền địa phương đã nắm được việc làm của chị Huệ. Cơ quan này cho biết thêm, chị Huệ đang tạm trú tại phường Bình Hưng, TP Phan Thiết.