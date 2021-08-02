Bà chủ phòng trọ hot nhất MXH: Miễn phí 3 tháng tiền phòng, tặng thêm mì tôm, cá mòi hộp cho người thuê trọ

Mới đây, một trường hợp bà chủ nhà trọ ở TP Cần Thơ miễn phí tiền phòng, tiền điện nước được dân mạng chia sẻ tích cực. Đó là trường hợp của chị Đặng Tuyết Hương, 45 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ngoài việc miễn phí tiền phòng trọ, điện, nước cho sinh viên và người dân thuê trọ, chị còn tặng thêm mì gói, cá mòi hộp cho các thành viên xóm trọ nhà mình.

Những ngày này, khi cả nước đang gồng mình chống dịch, những tấm lòng thiện nguyện, giúp đỡ người lao động, sinh viên trong bối cảnh việc làm khó khăn khiến dư luận vô cùng cảm kích.

Được biết, chị Hương còn có một nhà hàng đang phải đóng cửa vì dịch giã. Dù doanh thu gặp khó khăn, chị vẫn quyết định hỗ trợ tiền phòng cho mọi người với mong muốn san sẻ bớt khó khăn với nhau trong mùa dịch. Theo chị, ở dãy trọ nhà chị, đa phần người thuê phòng đều gặp khó khăn nhưng họ chưa bao giờ than vãn hay nhắn xin giảm tiền trọ.

Theo chia sẻ với Vietnamnet, chị Hương có 21 phòng trọ, riêng 6 phòng dành cho người lao động thuê. Dãy 15 phòng được chuyển đổi từ khách sạn cũ của gia đình được dành cho sinh viên thuê với đầy đủ tiện nghi. Tính toán ban đầu cho thấy, việc miễn phí 25 phòng trọ, người thuê trọ được miễn số tiền khoảng 50 triệu đồng.

“Tôi thấy bà con thất nghiệp, thiếu thốn trăm bề nên tự quyết định hỗ trợ tiền trọ, kèm điện, nước, để họ bớt gánh nặng trong cuộc sống, an tâm phòng chống dịch. Đến tháng 7, bắt đầu giãn cách xã hội, tôi miễn phí hoàn toàn tiền trọ, điện nước cho tất cả các phòng. Thấy dịch vẫn phức tạp, bà con thất nghiệp khó khăn nên tôi quyết định miễn phí đến hết tháng 9”, chị nói với Vietnamnet.

Ngoài ra, chị Hương còn đóng góp gạo, nhu yếu phẩm cho chợ 0 đồng ở Trường Tiểu học Ngô Quyền, trao hàng trăm thùng mì cho bà con bán vé số dạo… trong mùa dịch.

Một người đang thuê trọ tại khu nhà của chị Hương là ông Hoàng, làm nghề chạy xe ôm. Ông cho hay: "Nghe cô chủ nói miễn phí tiền phòng và điện, nước tôi mừng chảy nước mắt. Giữa lúc dịch bệnh thế này mà cô chủ cho không vợ chồng tôi cả vài triệu đồng”.

Ông Hoàng 'mừng chảy nước mắt' khi được bà chủ trọ miễn phí tiền phòng và điện, nước - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài chị Hương, hiện tại có rất nhiều mạnh thường quân có tấm lòng "thơm thảo" khác đang chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn mùa dịch. Mới đây nhất là hình ảnh người phụ nữ quần áo giản dị, đi dép tổ ong cầm xấp tiền đứng phát cho người dân, người lao động đang trên đường về quê chống dịch nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo Sức khỏe và Đời sống, người được nhắc đến trong clip là chị Trần Huệ (43 tuổi, ở phường Phan Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Chị chia sẻ, hàng ngày, chị tranh thủ dậy từ 3h sáng đi gom hàng, đổ hàng rồi về dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, đầu chiều chị đóng cửa hàng rồi bắt đầu lấy tiền tiết kiệm đi hỗ trợ từ thiện cho người dân.

Trong 2 ngày 30 và 31/7, chị Huệ đã phát cho người dân tổng số tiền là 190 triệu đồng. Tuy nhiên, do trời mưa nên hoạt động thiện nguyện nhiều lúc bị gián đoạn: "Toàn bộ số tiền này là tiền bán hàng, tiết kiệm của tôi chứ tôi không kêu gọi của ai cả. Tôi gom được bao nhiêu tiền tôi sẽ đi làm từ thiện". Theo chị Huệ, chị làm là từ tâm chứ không muốn mọi người quay clip rồi đưa lên mạng xã hội như vậy.

Người phụ nữ đi dép tổ ong đứng phát 500 ngàn cho mỗi người lao động về quê - Ảnh: Internet

Trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, đôi dép tổ ong và lối ăn mặc giản dị khiến nhiều người chú ý đến chị hơn cả. Chia sẻ về điều này, chị nói: "Tôi giản dị lắm, con người tôi lúc nào cũng như vậy. 16 năm nay chưa bao giờ tôi cầm tiền đi mua bộ quần áo mới, quần áo tôi đang mặc là đồ cũ em gái cho. Em gái tôi có nói tôi làm việc thiện làm gì, hãy sắm sửa cho bản thân đi nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ cầu mong mình có sức khỏe làm việc và đi giúp người khác" - chị nói với Sức khỏe và Đời sống.