Nóng: TP.HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Xã hội 01/08/2021 21:06

Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM quyết định không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2.

Theo thông tin từ VTC News, UBND TP.HCM vừa quyết định không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 do tình hình dịch COVID-19 tại thành phố còn diễn biến phức tạp.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn xét đặc cách, công nhận tốt nghiệp đối với hơn 3.200 thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tham mưu UBND Thành phố đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho toàn bộ thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2 của TP.HCM. Đề xuất này căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT là thí sinh thi đợt 2 có thể được đặc cách theo điều kiện "có việc đột xuất đặc biệt".

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Ảnh minh họa: Internet

Ngày 27/7, UBND TP.HCM đã đề xuất với Bộ GD&ĐT nội dung trên với lý do thành phố khó có thể tổ chức thi đợt 2 (ngày 6-7/8) trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, số người mắc COVID-19 mới mỗi ngày ở mức trên 3.000 ca và thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 nhưng không dự thi do thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của ngành y tế, sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, nếu có nguyện vọng.

Hiện tại, đã có Hà Nội và Khánh Hòa cũng quyết định không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2.

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