Chuyển dạ trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, thai phụ được hai chiến sĩ trực chốt 'hộ tống' đi sinh

Xã hội 01/08/2021 18:48

Một thai phụ khó sinh nhưng không thể gọi taxi đến bệnh viện, lại đang trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội đã được hai chiến sĩ trực chốt kiểm dịch hỗ trợ đưa đến phòng khám để sinh con.

Theo thông tin từ Zing News, 8h sáng 31/7, một nữ nhân viên phòng khám sản phụ khoa hớt hải chạy đến chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhờ trợ giúp vì có sản phụ Đ.T.N. (sinh năm 1997) khó sinh nhưng không thể gọi taxi đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại úy Nguyễn Đình Chiểu (sinh năm 1989) và thiếu tá Nguyễn Văn Lộng (sinh năm 1982) nhanh chóng báo cáo trung tá Nguyễn Văn Đồng, trưởng Công an phường Xuân Tảo, để liên hệ khoa cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đồng thời, các chiến sĩ công an cũng bố trí xe cá nhân của đại úy Chiểu nhanh chóng đưa sản phụ đi sinh. Tuy nhiên, ngay khi vào xe ôtô, sản phụ vỡ ối và có dấu hiệu sắp sinh nên các chiến sĩ đã hỗ trợ nhân viên y tế đưa chị trở lại phòng khám để sinh con.

Chỉ ít phút sau, em bé chào đời an toàn, mạnh khỏe. Tuy vậy, để đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con, tổ công tác vẫn quyết định đưa họ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra.

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Thai phụ đã sinh con an toàn sau khi được các chiến sĩ đưa đến phòng khám kịp thời - Ảnh: Zing News

Trong khi thiếu tá Lộng chạy xe phía trước để dẫn đường, đảm bảo thông chốt nhanh nhất, đại úy Chiểu ngồi trên xe cố gắng trò chuyện để giữ cho sản phụ mất sức sau sinh có thể tỉnh táo hơn.

Đại úy Chiểu cho biết: "Đây có lẽ là nhiệm vụ đặc biệt nhất từ trước đến nay của tôi. Trước đây, tôi cũng từng đưa vợ đi sinh nhưng vì có người thân, bác sĩ hỗ trợ nên không căng thẳng và lo lắng như lúc đó".

Sau khi đưa mẹ con sản phụ đến bệnh viện và nhận thông tin cả hai đều ổn định, hai chiến sĩ công an mới thở phào và nhanh chóng trở về đơn vị.

Khi đại úy Chiểu và thiếu tá Lộng chuẩn bị lên xe rời đi, người nhà sản phụ vội vàng chạy đến để nói lời cảm ơn. Họ cũng bày tỏ sự cảm kích đối với nỗ lực giúp đỡ kịp thời của các cán bộ chiến sĩ tại Công an phường Xuân Tảo.

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