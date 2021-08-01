Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương xem xét giảm giá nước sạch cho người dân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Xã hội 01/08/2021 15:00

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Zing News, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, TP xem xét, điều chỉnh giảm giá nước sạch, tiền sử dụng nước cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền và quy định pháp luật, khẩn trương xem xét, thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là tại các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, TP trực thuộc tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 31/7, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện với mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, TP trực thuộc tỉnh, TP tại thời điểm ngày 30/7 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Mức hỗ trợ giảm giá điện bao gồm giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Danh sách các địa phương được giảm tiền điện tại điểm A khoản 1 do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Đối với các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 có thu một phần chi phí của người cách ly, các cơ sở cũng sẽ được giảm 100% tiền điện.

Các cơ sở này được giảm tiền điện nếu đáp ứng các điều kiện như doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định của Chính phủ. Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện khác.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12.

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Từ khóa:   Covid-19 giảm giá nước sạch giảm giá nước sinh hoạt

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