Thương hai cán bộ trực chốt co ro vì trời mưa lạnh, người dân mang ngay tô mì nghi ngút khói, luôn miệng hối 'ăn đi cho nóng'

Trời mưa lạnh, thương 2 cán bộ trực chốt co ro, người dân bên kia đường đã mang hai tô mì gói nóng hổi để các anh đỡ đói và lạnh.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn. Điều này không chỉ khiến đời sống của người dân bị đảo lộn mà cũng khiến cho những cán bộ y tế, cán bộ trực chốt "oằn" mình chống dịch. Tuy nhiên, trong không khí căng thẳng của dịch bệnh, tình người ấm áp vẫn hiện lên, xoa dịu phần nào khó khăn.

Mới đây, trên MXH, xuất hiện đoạn clip được một cán bộ trực chốt quay và đăng tải ghi lại cảnh hai người phụ nữ đã bưng hai tô mì nóng hổi từ bên kia đường qua vì thấy thương các anh phải chịu mưa lạnh.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, dư luận đã không khỏi xúc động trước tình quân - dân ấm áp.

Theo đó, tài khoản được cho là của một trong hai cán bộ tại chốt đã đăng lên MXH kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn lắm 2 cô và bà ạ. Mình trực chốt chỉ thị 16 cho địa phương, mưa gió lạnh run vì đói, 2 cô này nhà đối diện thấy nên pha cho 2 anh em mình ăn đó ạ".

Trong đoạn clip, hai cư dân trong vùng phong tỏa đã cẩn thận băng qua đường, tay bưng tô mì gói nóng hổi cho cán bộ trực chốt, miệng liên tục hối: "Ăn đi cho nóng". Chứng kiến hành động của người dân, hai thanh niên tại chốt không khỏi xúc động và cứ rối rít cảm ơn tấm lòng của hai cô.

Tô mì tôm ấm áp tình quân - dân - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ tự tay nấu mì rồi bưng sang tận nơi, người dân còn thêm vào trong bát mì một ít thịt để các anh có thêm dinh dưỡng. Chủ nhân clip còn cho biết thêm, vì sợ pha 1 gói mì cho 1 người vẫn ít nên bà và cô còn pha hẳn 3 gói rồi chia làm 2 bát. Không những thế, nhiều ngày liền, các cô cũng lo nước chanh uống cho có vitamin C, rồi mang nước hạt é mủ trôm, có hôm thêm cả bánh chiên cho các cán bộ trực chốt khiến ai nấy đều biết ơn và xúc động.

Hành động ấm áp này không chỉ khiến 2 cán bộ trực chốt cảm động mà CĐM cũng dành nhiều lời khen và tán thưởng. Hình ảnh đẹp này như khiến không khí chống dịch căng thẳng được xoa dịu phần nào.

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