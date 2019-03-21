Rùng mình với status cuối cùng của cô gái trước khi chết vì tai nạn: ‘Đêm nay tao chết nè’

Xã hội 21/03/2019 11:11

Chỉ vài giờ trước khi tai nạn, cô gái trẻ 25 tuổi đăng một dòng trạng thái bất thường lên trang cá nhân khiến người thân, bạn bè vô cùng hoang mang.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng vẫn thường khuyên nhau đừng chia sẻ những điều không may mắn hay liên quan đến cái chết trên Facebook vì có thể khiến người thân, bạn bè lo lắng cho bạn.

Bên cạnh đó, có không ít trường hợp tử vong hay gặp tai nạn sau những status không may trên Facebook. Mới đây nhất, cô gái có tên H.T.K.E (25 tuổi, quê ở Bến Tre) lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tử vong chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng status trên trang cá nhân.

Rùng mình với status cuối cùng của cô gái trước khi chết vì tai nạn: ‘Đêm nay tao chết nè’ - Ảnh 1
Status cuối cùng của cô gái trước khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Một thế giới, vào lúc 15 giờ 39 phút ngày 19/3, K.E bất ngờ đăng status: “Đêm nay tao chết nè. Ai thương tao, xuống đốt nhang được rồi”. Được biết, trước đó cô gái này cũng đã chia sẻ nhiều status buồn như: “Không thở nổi nữa”; “Muốn ngủ luôn không dậy quá. Mở mắt ra toàn thấy chuyện không vui’…

Vì sau khi viết dòng trạng thái đau buồn trên trang cá nhân, cô gái này còn uống rượu với bạn bè và livestream trên trang cá nhân nên mọi người cho rằng những status trên chỉ mang tính đùa giỡn, hoặc cô viết để giải tỏa nỗi buồn khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thế nhưng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, một người chị thân thiết với K.E thông báo cô gái trẻ đã qua đời vì tai nạn giao thông: “Em ấy té xuống còn bị xe máy cày cán qua nữa mọi người ơi. Gia đình em ấy cũng khó khăn. Anh chị em nào có lòng hảo tâm xin giúp gia đình em nó với. Tiền hòm và mai táng tất cả là 18 triệu, người ta cho thiếu. Không biết đám ma xong rồi có đủ trả không? Thương lắm mọi người ơi”.

Sự việc khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và gửi lời chia buồn đến gia đình cô gái trẻ.

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