Không thuyết phục được bạn gái quay lại, Đạt đã dùng dao đâm chết nạn nhân ngay trước cổng trường. Trước khi gây án, đối tượng đã viết nhiều dòng status ẩn ý trên trang cá nhân.

Trưa nay (27/4), tại cổng trường THPT Tứ Sơn (Lục Na, Bắc Giang) đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Lệ Thủy (sinh năm 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), từng học chung với hung thủ Lê Quốc Đạt (sinh năm 1996, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), cả hai từng có quan hệ tình cảm. Được biết, vì níu kéo tình cảm bất thành nên Đạt đã ra tay giết chết cô gái.

Theo lời kể của một nhân chứng, vào khoảng 12 giờ 30 phút, Đạt đến trường xin Thủy quay lại nhưng cô gái không đồng ý. Ngay sau đó, đối tượng đẩy Thủy ngã xuống đất rồi rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Vì vết thương quá nặng nên nữ sinh này tử vong tại chỗ.

Status cuối cùng của hung thủ trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

Trên trang cá nhân của mình, Đạt nhiều lần khoe hình ảnh xăm trổ và chia sẻ những dòng status kỳ quặc. Qua nội dung của những status đó, nhiều cư dân mạng cho rằng Đạt đã lên kế hoạch giết người từ trước.

Cụ thể, vào ngày 21/4, Đạt chia sẻ: “Nếu một buổi sáng tao không bao giờ dậy nữa, có ai sẽ nhớ tao không”… kèm theo đó là hình ảnh chiếc quan tài được đoàn người khiêng đi.

Ngày 23/4, Đạt viết: “Mây của trời hãy để gió cuốn đi”, kèm theo đó là hình ảnh đang lau một con dao nhọn. Chỉ vài giờ trước khi gây án, nam thanh niên này còn viết trên trang cá nhân: “Phải chăng ta sinh ra là để gánh chịu, chấp nhận đi”. Phía dưới là hình ảnh Đạt cầm hai con dao sắc nhọn.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin vụ việc. Hiện công an địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ.

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