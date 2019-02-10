Nhiều giờ qua, thông tin cô gái nhảy cầu Gia Bảy tự tử vì nghi mâu thuẫn với bạn trai khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vào trang cá nhân của nạn nhân, cư dân mạng phát hiện trước đó, cô gái này đã có status nói về cái chết.

Vào khoảng 19 giờ tối qua (9/2), trong lúc đi trên cầu Gia Bảy thuộc thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), một cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân là N.T.T.X (trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Internet Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến 0 giờ 30 phút mọi người vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nên tạm nghỉ.

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Internet Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (10/2), cơ quan chức năng đã tìm được thi thể cô gái đưa lên bờ để làm thủ tục khám nghiệm. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm (Thái Nguyên) cho biết nạn nhân là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo thông tin từ Saostar, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do trước đó nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn với bạn trai.

Sau khi tìm được trang cá nhân của cô gái, cư dân mạng phát hiện trước đó cô gái này có viết một dòng status về cái chết. Cụ thể, X. viết: “Hy vọng quá nhiều thì thất vọng thôi, ngu thì chết mà mình lại đang mắc bệnh ngu”. Được biết status này được viết vào ngày 29/1. Dòng status nói về cái chết của cô gái trên trang cá nhân cách đây không lâu - Ảnh: Facebook Qua dòng trạng thái này, nhiều người đoán rằng cô gái đang gặp chuyện không vui, có thể là tình cảm với bạn trai không được êm ấm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

TP.HCM: Ngày cuối năm, thanh niên 30 tuổi nghi uống thuốc tự tử tại nhà trọ sau khi than buồn chán trên Facebook Sau khi phát hiện Facebook cá nhân nam thanh niên 30 tuổi than buồn chán, định uống thuốc tự tử, một số đồng nghiệp hốt hoảng vội chạy đến thì phát hiện người này nằm bất động tại nhà trọ.

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