Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử bỏ lại con trai 2 tuổi: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh dài 8 trang

Xã hội 26/12/2018 09:48

Nhìn thấy một người phụ nữ dựng xe máy trên cầu, người đi đường cho là cô chỉ đứng chơi. Bất ngờ chị trèo lên lan can và nhảy xuống sông tự tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua (25/12) tại cầu Phủ 2, trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, người dân nhìn thấy một người phụ nữ trẻ dựng xe máy trên cầu. Tuy nhiên, mọi người nghĩ rằng cô chỉ đang đứng hóng mát. Sau đó không lâu, người phụ nữ này nhảy xuống cầu tự tử trước sự hốt hoảng của nhiều người.

Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử bỏ lại con trai 2 tuổi: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh dài 8 trang - Ảnh 1
Mọi người xung quanh bàng hoàng khi nhìn thấy chị H. nhảy xuống cầu tự tử - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là B.T.H (sinh năm 1995, trú tại xã Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh). Tại hiện trường, H. để lại ví tiền, xe máy và lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang gửi con trai. Trong bức thư, H. có kể về việc nợ nần và xảy ra mâu thuẫn với chồng trong thời gian gần đây.

Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử bỏ lại con trai 2 tuổi: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh dài 8 trang - Ảnh 2
Trước khi nhảy cầu tự tử, H. để lại bức thư dài 8 trang cho con trai - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Đức Hồng, Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh cho biết H. đã lập gia đình, có con trai nhỏ 2 tuổi. Khoảng một tháng gần đây, H. và con về ở bên nhà ngoại ở thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh.

Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 21 giờ tối qua, lực lượng chức năng vẫn đang cùng gia đình đang huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân.

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