Bị trầm cảm sau sinh, người mẹ 20 tuổi ôm con nhỏ mới sinh được 5 tháng lên cầu định tự tử.

Trao đổi với báo chí vào trưa nay (7/12), bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) xác nhận cách đây vài ngày, trên địa bàn xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Theo đó, một bà mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh ôm con nhỏ mới 5 tháng định nhảy xuống cầu Yên Lệnh tự tử.

Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

May mắn là người dân và công an phường đã vận động và giải cứu thành công cả hai mẹ con.

Theo Gia đình và Xã hội, vào khoảng 15 giờ chiều 4/12, Ban quản lý cầu Yên Lệnh phát hiện một người phụ nữ trẻ có biểu hiện tinh thần hoảng loạn ôm con lên cầu có ý định tự tử nên báo tin cho Công an phường La, Sơn đến xử lý vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, chị N.T.T (sinh năm 1998), trú tại huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) có dấu hiệu trầm cảm sau sinh bế con mới sinh được 5 tháng tuổi đứng ở thành cầu.

Người dân cùng công an phường đã hết sức thuyết phục, động viên T. với hy vọng người mẹ trẻ từ bỏ ý định. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn ôm chặt con nhỏ và đòi nhảy cầu.

Thấy sự việc nghiêm trọng, tính mạng của đứa bé có thể gặp nguy hiểm cho nên các chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng tiếp cận, ôm lấy đứa nhỏ đưa đi.

Sau khi giải cứu thành công, cơ quan chức năng đã đưa mẹ con T. về phường và thông báo cho người thân đến đưa hai mẹ con về nhà để chăm sóc, động viên.

Thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều trường hợp phụ nữ trầm cảm tự tử, làm đau chính mình hay giết con.

Hiện trường một trong những vụ việc mẹ trầm cảm giết con - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, trầm cảm sau sinh dễ dẫn đến hoang tưởng. Bệnh nhân nghĩ rằng mình bị ám hại và hay nghĩ đến việc trả thù vì thế nhiều bi kịch thương tâm xảy ra.

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa Thời gian qua, cộng đồng mạng chứng kiến không ít vụ việc đau lòng vì mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Mới đây, người dân vừa cứu được một phụ nữ nghi bị trầm cảm dắt con gái nằm cạnh ray để tự tử.

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