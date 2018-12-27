Trong bức thư dài 8 trang gửi con trai nhỏ 2 tuổi, người mẹ trẻ tiết lộ từ lúc có bầu, chị không dám mua thực phẩm bổ dưỡng để dưỡng thai vì phải để dành tiền trả nợ.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thi thể chị B.T.H (sinh năm 1995, trú xã Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Trước đó vào chiều 25/12, chị H. đã nhảy Cầu Phủ 2 tự tử.

Được biết, chị H. có để lại 1 bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho con trai. Trong bức thư có đoạn: “Con trai yêu của mẹ, cả cuộc đời này mẹ sống, mẹ làm gì thì mẹ cũng chỉ luôn nghĩ về con của mẹ mà thôi. Mẹ yêu con trai của mẹ vô bờ bến.

Từng ngày trông ngóng khi con đang là bào thai, mẹ chỉ tiếc lúc đó vì nhà mình nợ nần quá nhiều mẹ không có tiền mua sắt, mua canxi uống cho con chắc xương, khoẻ mạnh. Mẹ cũng không mua sữa bầu về uống, từng đồng tiền cha con đưa về mẹ luôn góp lại mà trả nợ”.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, người đi đường bất ngờ nhìn thấy một phụ nữ trẻ dừng xe lại đứng trên cầu. Sau đó, người này bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông tự tử. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Bức thư tuyệt mệnh chị H. để lại cho con trai - Ảnh: Internet

Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra hiện trường thì phát hiện trong cốp xe ngoài ví tiền, điện thoại còn có bức thư 8 trang do nạn nhân để lại cho con trai.

Theo nội dung bức thư, chị H. tìm đến cái chết vì mâu thuẫn gia đình và buồn cảnh nợ nần.

Mọi người bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí vào hôm qua (26/12), ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết chị H. lấy chồng ở xã Thạch Linh và có con trai 2 tuổi. Thời gian gần đây, vì mâu thuẫn với chồng nên chị H. chuyển về bên ngoại ở. Tuy nhiên mấy ngày gần đây người chồng đã bế con về nhà nội ở.

Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử bỏ lại con trai 2 tuổi: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh dài 8 trang Nhìn thấy một người phụ nữ dựng xe máy trên cầu, người đi đường cho là cô chỉ đứng chơi. Bất ngờ chị trèo lên lan can và nhảy xuống sông tự tử.

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