Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng xôn xao trước những dòng status mà một thiếu nữ 15 tuổi để lại trước khi qua đời vì tai nạn giao thông . Theo thông tin từ Một thế giới, thiếu nữ này tên P.T.K.N, 15 tuổi gặp tai nạn thương tâm trên đoạn đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào ngày 9/1 vừa qua.

Ngoài dòng status trên, K.N còn chia sẻ hình ảnh giường bệnh, nghĩa trang và cho rằng đó là nơi bình yên, ước rằng chiếc giường bệnh ghi tên mình.

Gần đây nhất, vào ngày 30/12/2018, N. đã chia sẻ hình ảnh nhóm bạn trẻ đi thắp hương tại một ngôi mộ kèm theo dòng chú thích: “Tao ước gì tao được như vậy”.

Nhiều người cho rằng K.N có thể đang chịu nhiều áp lực, bất an trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 21/12/2018, cô viết một dòng trạng thái cũng liên quan đến tai nạn giao thông: “Ra đường, xe tông mất máu. Vô bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ lắc đầu, tim ngừng đập, đưa về nhà…”.

Dòng trạng thái liên quan đến tai nạn giao thông được đăng trên trang cá nhân của cô gái trẻ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Dựa vào những gì được K.N chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng cô gái trẻ đã gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống hoặc có thể đang phải chịu áp lực nên mới suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Tương tự trường hợp của K.N, những dòng status cuối cùng của nữ sinh tử vong trên đèo Hải Vân cũng khiến cộng đồng mạng hoang mang nhiều ngày qua.

Trên trang cá nhân của mình, Vũ Thị Thảo (21 tuổi) đã chia sẻ những hình ảnh vui vẻ cùng cả lớp trong những chuyến đi. Kèm theo đó, cô viết:

“Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi, hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ. Liệu rằng khi đó, ta có tự hỏi suốt bao năm qua, đâu là những thứ mà ta theo đuổi, hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối” và “Không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là định mệnh”.

Những dòng status cuối cùng của Thảo trên trang cá nhân trước khi qua đời vì tai nạn giao thông khi đi thực tập cùng cả lớp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên, giữa những dòng status này và tai nạn mà họ gặp chẳng liên quan gì tới nhau.