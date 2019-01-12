Trước khi xảy ra tai nạn, Quỳnh còn cùng hai em gái ăn cơm với chồng sắp cưới. Được biết vào tháng 4 này, cô sẽ lên xe hoa.

Sau vụ tai nạn thương tâm, thôn 1, xã Ia Blang (huyện Chư Sê, Gia Lai) bao trùm bầu không khí tang thương. Ai nấy đều thương tiếc cho số phận của 3 chị em gái bị xe tải gãy trục tông tử vong. Cô gái tử vong trước ngày lên xe hoa chỉ 3 tháng

Các nạn nhân trong vụ tai nạn là Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (sinh năm 2000), Nguyễn Thị Hoàng Dung (sinh năm 2011), Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 2009 ). Trong đó, Quỳnh và Dung là hai chị em ruột, Nguyệt là em họ. Người thân, hàng xóm đến viếng trong đám tang - Ảnh: Internet Theo Dân Việt, vào tháng 4 tới đây Quỳnh sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Trước khi xảy ra tai nạn, cô và hai em gái của mình còn ăn cơm cùng với chồng sắp cưới. Mặc dù thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về lo hậu sự nhưng anh N.V.T (sinh năm 1994, chồng sắp cưới của Quỳnh) vẫn chưa tin được rằng cô đã mãi mãi ra đi. Bố của Quỳnh và Dung gần như ngất lịm bên thi thể của hai cô con gái tội nghiệp.

Được biết gia đình Quỳnh và anh T. đã hoàn thành các nghi lễ, chỉ chờ tháng 4 này để tổ chức lễ cưới. Thế nhưng vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi hạnh phúc của hai gia đình. Bố mất mới được 1 năm thì con gái qua đời Được biết, hoàn cảnh gia đình của Nguyệt cũng thương tâm không kém. Bố Nguyệt chỉ mới mất cách đây một năm. Ngày xảy ra sự việc, hai chị gái của Nguyệt đang học ở xa, mẹ thì đang ở Phú Yên. Trong thời gian chờ bà Phạm Thị Phụng (sinh năm 1971, mẹ của Nguyệt) từ Phú Yên trở về, hậu sự của em được người thân và hàng xóm lo liệu. Như thông tin trước đó đã đưa, vào lúc 13 giờ 30 phút hôm qua (11/1), xe tải mang biển số 78C-071.25 do tài xế Nguyễn Văn Dũng điều khiển đi theo hướng từ Gia Lai đến Đắk Lắk, khi chạy đến 1627+100m trên quốc lộ 14 thì bị gãy trục thứ 3 phía sau khiến xe mất lái tông vào một chiếc xe máy. 3 chị em trong vụ tai nạn đã tử vong tại bệnh viện - Ảnh: Internet Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.

3 chị em trong một gia đình bị xe tải gãy trục tông tử vong: Hé lộ tình tiết bất ngờ Liên quan đến vụ việc chiếc xe tải gãy trục mất lái tông chết 3 chị em trong cùng gia đình, sáng nay (12/1) cơ quan chức năng tiết lộ thêm nhiều thông tin.

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