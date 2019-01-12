Liên quan đến vụ việc chiếc xe tải gãy trục mất lái tông chết 3 chị em trong cùng gia đình, sáng nay (12/1) cơ quan chức năng tiết lộ thêm nhiều thông tin.

Theo thông tin từ Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe gây tải gây tai nạn mang biển số 78C-071.25 bị gãy trục dẫn đến mất lái, tông chết 3 chị em thuộc sở hữu của Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1987, trú tại Phú Yên). Chiếc xe này được kiểm định lần cuối vào ngày 26/9/2018 và còn hạn kiểm định đến ngày 25/3/2019.

Chiếc xe tải gây tai nạn được sản xuất tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, chiếc xe này được sản xuất tại Trung Quốc.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút hôm qua, xe tải mang biển số 78C-071.25 do tài xế Nguyễn Văn Dũng điều khiển đi theo hướng từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Khi chạy đến Km 1627+100m trên quốc lộ 14 thì xe bị gãy trục thứ 3 phía sau khiến xe mất lái, lao về phía lề đường.

Lúc này Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (sinh năm 2000) điều khiển xe máy chở theo hai em Nguyễn Thị Hoàng Dung (sinh năm 2011) và Nguyễn Thị Như Nguyệt (sinh năm 2009) di chuyển từ xã Ia Blang (Chư Sê) đi thành phố Pleiku (Gia Lai) thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải.

Vụ tai nạn khiến 3 chị em trong cùng gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến Dung và Nguyệt tử vong tại chỗ, Quỳnh tử vong khi được đưa vào bệnh viện. Được biết cả 3 nạn nhân là chị em trong cùng một gia đình, trong đó Quỳnh và Dung là chị em ruột còn Nguyệt là em họ.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra và làm rõ sự việc. Ngoài ra, sau tai nạn Ủy ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Xe tải gãy trục, tông 3 chị em trong một gia đình tử vong Chiếc xe tải bất ngờ mất lái lao vào lề đường và tông vào xe máy đang lưu thông làm 3 chị em trong một gia đình đi trên xe máy tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-chi-em-trong-mot-gia-dinh-bi-xe-tai-gay-truc-tong-tu-vong-he-lo-tinh-tiet-bat-ngo-311326.html