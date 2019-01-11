Gia cảnh khó khăn của nữ sinh tử vong trong tai nạn ở đèo Hải Vân: Thảo đi rồi cha mẹ già chỉ còn trông mong vào đứa con bệnh tật

Xã hội 11/01/2019 14:51

Gia đình Thảo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, 4 người nhưng chỉ có 5 công đất canh tác. Để có tiền cho con ăn học, cha mẹ Thảo phải vay mượn khắp nơi. Đâu ai ngờ rằng Thảo sẽ ra đi ở tuổi 21 để lại cha mẹ già và đứa em nhỏ bị bệnh.

Hôm qua (10/1), thi thể của nữ sinh Vũ Thị Thảo (21 tuổi) gặp tai nạn ở đèo Hải Vân đã được đưa về nhà ở Kiên Giang để mai táng. Hàng trăm người thân, hàng xóm đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình.

Không ai tin rằng một cô gái trẻ với tương lai xán lạn như thế lại ra đi ở cái tuổi 21 trên đất khách quê người. Hình ảnh cô sinh viên hiền lành, năng động với gương mặt non nớt được đặt trên tủ thờ nghi ngút khói khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh tử vong trong tai nạn ở đèo Hải Vân: Thảo đi rồi cha mẹ già chỉ còn trông mong vào đứa con bệnh tật - Ảnh 1
Tai nạn kinh hoàng ở đèo Hải Vân đã cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Chứng kiến cảnh mọi người khóc thương con gái mình, vợ chồng ông Vũ Bảo Trị (54 tuổi, cha Thảo) và bà Phan Thị Thủy (53 tuổi, mẹ Thảo) lại càng đau lòng hơn. Được biết, từ lúc nghe tin con gặp nạn cho đến khi đưa Thảo về nhà, bà Thủy lúc nào cũng khóc khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh tử vong trong tai nạn ở đèo Hải Vân: Thảo đi rồi cha mẹ già chỉ còn trông mong vào đứa con bệnh tật - Ảnh 2
Từ lúc nghe tin con gái gặp nạn, bà Thủy khóc đến không còn chút sức lực nào - Ảnh: Internet

Được biết tại địa phương gia đình Thảo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cả nhà sống nhờ vào mảnh đất nhỏ để sản xuất lúa – tôm. Để lo cho con ăn học, dù tuổi già sức yếu, ông Trị và bà Thủy vẫn đi làm thuê thêm để kiếm tiền. Khi không đủ thì lại vay mượn khắp nơi để gửi cho con gái.

Trong nhà, Thảo còn một đứa em tên là T. (11 tuổi) bị bệnh kém phát triển. Mặc dù đã học 5 năm lớp 1 nhưng em vẫn không biết chữ. Giờ đây khi Thảo mất rồi, đôi vợ chồng già chỉ còn lại một đứa con nhỏ.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sau khi tai nạn xảy ra Trường cao đẳng Kiên Giang đã cử 2 phó hiệu trưởng cùng một số giáo viên đến chia buồn cùng gia đình. Nhà trường đã hỗ trợ gia đình Thảo 25 triệu đồng tiền thuê xe đưa em từ Đà Nẵng về và 20 triệu đồng để lo mai táng. Ngoài ra, gia đình còn nhận được 13 triệu đồng từ hội từ thiện ở thành phố Rạch Giá.

 

Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 13 giờ ngày 8/1, xe khách chở 23 người của  trường Cao đẳng Kiên Giang đang đi thực tập. Khi lưu thông đến khu vực cách phía bắc chân đèo Hải Vân khoảng 2 km thuộc địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), xe này bất ngờ bị lật xuống đèo.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh Vũ Thị Thảo tử vong trên đường đi cấp cứu và 20 người khác bị thương.

Sinh viên thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng khi xe khách lao xuống đèo Hải Vân: “Mở mắt, em thấy mình vướng trên một cái cây gãy...”

Sinh viên thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng khi xe khách lao xuống đèo Hải Vân: “Mở mắt, em thấy mình vướng trên một cái cây gãy...”

Vừa thoát chết sau vụ lật xe trên đèo Hải Vân, có mặt tại bệnh viện Đà Nẵng, những sinh viên vẫn chưa hết hoảng hốt về những gì vừa trải qua.

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