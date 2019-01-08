Nóng: Xe khách chở hàng chục sinh viên và giảng viên lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân

Tin nóng 08/01/2019 14:44

Chiếc xe khách chở nhiều sinh viên và giảng viên của một trường cao đẳng bất ngờ gặp tai nạn ở đèo Hải Vân.

Vào khoảng 13 giờ hôm nay (8/1), tại khu vực đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, một chiếc ô tô khách chở nhiều sinh viên và giảng viên của một trường cao đẳng lao xuống vực sâu.

Nóng: Xe khách chở hàng chục sinh viên và giảng viên lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân - Ảnh 1

Nóng: Xe khách chở hàng chục sinh viên và giảng viên lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân - Ảnh 2
Xe khách chở nhiều sinh viên, giảng viên lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến 21 người bị thương. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, hiện đã có 1 nạn nhân tử vong. Trong số những người bị thương, có 1 nạn nhân nữ bị đứt rời cánh tay.

Nóng: Xe khách chở hàng chục sinh viên và giảng viên lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân - Ảnh 3

Nóng: Xe khách chở hàng chục sinh viên và giảng viên lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân - Ảnh 4
Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Nhận được tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về vụ việc.

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