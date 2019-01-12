Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Như Kì (sinh năm 1993, anh trai của Long) cho biết Long là con trai út trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Long phải nghỉ học và theo gia đình vào Bình Dương lập nghiệp.

Cái chết của anh Nguyễn Như Long (sinh năm 2000, quê Nghệ An) vào hôm qua (11/1) khiến người dân sinh sống ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) vô cùng bàng hoàng và tiếc thương.

Khi nghe mọi người thông báo việc em trai bị xe tông tử vong, anh Kì cho rằng mình nghe nhầm vì nghĩ Long chỉ đứng trên vỉa hè bán dưa hấu thì sao có thể bị tai nạn.

Được biết Long chỉ mới đi bán được hơn 10 ngày. Hôm qua là lần đầu tiên anh xuống địa điểm xảy ra vụ tai nạn để bán. Thế nhưng bán chưa hết ngày thì Long đã bị xe ô tô tông chết.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Trí thức trẻ, anh Kì cho biết thêm Long từng nói sẽ cố gắng bán mấy tháng để kiếm tiền rồi đi học nghề nhưng bây giờ ước mơ đó mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Trong buổi chiều ngày xảy ra tai nạn, anh Kì đã cùng một số người thân đã đến hiện trường để cầu siêu cho em trai. Chứng kiến cảnh người anh cầm bát hương cùng với chiếc dép của em khi cầu siêu, nhiều người không cầm được nước mắt.

Anh Kì đến hiện trường cầu siêu cho em trai - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, người thân của chủ xe có tìm gặp gia đình để động viên và an ủi.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 12 giờ trưa 11/1, một chiếc ô tô bán tải mang biển số 61C-30339 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương đi Bình Phước với tốc độ cao. Khi đến gần trạm thu phí trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu một thì xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô 4 chỗ khác mang biển số 61A-53207.

Sau va chạm, hai ô tô lao lên lề đường bên phải và tông trúng Nguyễn Như Long, kéo lê 50m khiến nạn nhân tử vong. Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.