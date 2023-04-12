Quảng Ninh: Tiêu hủy 1 tấn thực phẩm bẩn nhập lậu từ Trung Quốc

Xã hội 12/04/2023 11:08

Gần 1 tấn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm xúc xích và nội tạng gà đã được tiêu hủy.

Theo thông tin từ báo Công Thương, đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết Đội vừa tiến hành giám sát các đối tượng tiêu hủy số thực phẩm nhập lậu và không rõ nguồn gốc của 2 vụ việc được phát hiện và xử lý trong đợt ra quân hành động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, Đội đã giám sát buộc tiêu hủy gần 400 gói xúc xích nhập lậu từ Trung Quốc được phát hiện khi tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 14C-223.69 tại phường Hải Yên và gần 500 kg nội tạng gà (trứng non) được phát hiện khi kiểm tại cửa hàng Luyện Nghĩa tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái với tổng trị giá hàng hóa cả hai vụ việc hơn 83 triệu đồng.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 1 tấn thực phẩm bẩn nhập lậu từ Trung Quốc - Ảnh 1
Đội đã giám sát buộc tiêu hủy gần 400 gói xúc xích nhập lậu từ Trung Quốc - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ báo Lao động, các vụ việc đã được Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần lượt là 30.000.000 đồng, 42.500.0000 đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Việc tiêu hủy những sản phẩm không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng mà còn có hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức kinh doanh buôn bán thực phẩm.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng.

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