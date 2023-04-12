Vào ngày 11/4, thông tin từ UBND xã Ia Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm.
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Theo thông tin từ báo Công Lý, giữa trưa 12h ngày 10/4, trong khi đi thăm ruộng lúa ở cánh đồng làng Ia Yao, một người dân ở xã Ia Ka phát hiện thi thể 2 cháu bé nổi trên một vũng nước gần đó nên đã thông báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, nguyên nhân ban đầu được xác định là hai cháu tử vong do đuối nước nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là R.C.D. và S.T.N (cùng sinh năm 2015, trú tại làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka).
Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Ia Ka đã cử lực lượng xuống động viên, thăm hỏi và phụ giúp gia đình tổ chức tang lễ cho hai cháu bé.