Các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật điều trị vết thương cho nạn nhân, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, ngày 23/4, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận và đang cấp cứu, điều trị cho một bệnh đang nhân trong tình trạng 2 bàn tay bị đứt lìa, dập phổi, tiên lượng nặng.

Theo đó, lúc 12h30 cùng ngày, người thân gia đình đã đưa anh Lương Q.D. (24 tuổi) ở phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp cứu ở BVĐK tỉnh Quảng Nam trong tình trạng bị thương rất nặng.

Các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân Lương Q.D. - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, ngay lập tức, các y bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật điều trị vết thương cho nạn nhân. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Thuận, vào trưa cùng ngày, D. cùng bạn bè của mình lên xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) chơi, dùng kíp nổ đánh bắt cá.

Trong quá trình đánh bắt cá, kíp phát nổ khiến D. bị thương tích nặng.

Va chạm kinh hoàng với xe bán tải, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ Tại hiện trường, 2 nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm giữa đường. Nhiều mảnh vụn từ xe máy văng khá ra sau cú va chạm mạnh.

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