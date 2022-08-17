Phú Yên: Chồng dọa giết cả nhà, vợ trình báo công an

Xã hội 17/08/2022 15:32

Theo lời khai của người vợ, trong thời gian chung sống với bố mẹ và vợ con, Cường liên tục có hành vi đe dọa giết các thành viên trong gia đình khiến cô sợ hãi nên đã trình báo sự việc lên công an tỉnh.

Theo VTC News, Người vợ trình báo trong thời gian sinh sống cùng gia đình gồm cha là ông Nguyễn Văn Cẩm (SN 1967), mẹ là bà Lê Thị Thủy (SN 1968), vợ là Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 2001) và 2 con - cháu lớn sinh năm 2020, cháu nhỏ sinh năm 2022 cùng trú tại Khu phố Ninh Tịnh 1 thì Nguyễn Văn Cường đã nhiều lần có hành vi đe dọa giết các thành viên trong gia đình.

Ngày 4/7, khoảng 3 giờ cháu bé 4 tháng tuổi đang nằm ngủ trong nôi tại nhà thì Cường cầm con dao đi đến có lời lẽ và hành vi đe dọa sẽ giết cháu. Sau khi được ông Cẩm can ngăn thì Cường tiếp tục ôm nôi (có cháu bé đang nằm bên trong) đưa lên tầm ngực nói: “Mày là đứa nợ nè, tao sẽ giết mày”. Thấy vậy, ông Cẩm đến giữ nôi lại, bà Thủy sợ hãi nên đã ôm các cháu sang nhà hàng xóm để trốn.

Ngày 16/7 khoảng 1 giờ, sau khi đi nhậu về Cường đã cầm dao đe dọa giết bà Thủy cho rằng bà đã báo Công an làm Cường bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, Cường tiếp tục cầm dao vào phòng ngủ của vợ là chị Thảo đòi giết vợ và 2 con.

Phú Yên: Chồng dọa giết cả nhà, vợ trình báo công an - Ảnh 1
Chồng cứ nhậu về là đòi giết cả nhà. Ảnh minh họa

 Những ngày sau đó, vào tối 27/7 và đêm 4/8, Cường tiếp tục dùng vật dụng trong gia đình đe dọa giết cháu Khang và đã được ông Cẩm can ngăn. Vì lo sợ Cường tiếp tục đánh nên Thảo và bà Thủy đã bế hai cháu bỏ chạy ra khỏi nhà, Cường tiếp tục cầm dao đuổi theo đòi giết khiến bà Thủy và Thảo hoảng sợ phải đưa 2 cháu đến nhà người thân tại huyện Sông Hinh để ở nhờ.

Nhận sự việc, ngày 17/8, Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (Sinh năm 1990, trú tại Khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội Đe doạ giết người.

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Nguyễn Văn Cường tại cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa. Ảnh: VTC News

 Trước đó theo Báo Thanh Niên vào 12/08 cũng tại tỉnh Phú Yên, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ở khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) về tội giết người. Hải là kẻ đã sát hại vợ cũ cùng cha mẹ vợ vào ngày 28.5.

Nhiều vụ việc chồng đe dọa giết vợ, một số nạn nhân ỷ y cho rằng hung thủ không dám hành động mà bỏ qua, song điều đó sẽ càng khiến hung thủ có cớ để tiếp tục đe dọa. Khi gặp tình huống trên, nên báo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, tránh để xảy ra chuyện đã muộn màng.

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