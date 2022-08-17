Sau gần 10 ngày điều trị tích cực do ngộ độc Methanol trong rượu, dù đã vượt qua nguy kịch nhưng nữ sinh viên vẫn đối mặt với nhiều di chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trưa 17/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết bệnh nhân nữ T.T.G.M. (19 tuổi) - nạn nhân cuối cùng của vụ ngộ độc tập thể methanol đã qua được cơn nguy kịch và được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU).

Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận 9 trường hợp nhập viện do ngộ độc methanol, trong đó có 4 ca ngộ độc do uống rượu không rõ nguồn gốc, 5 ca ngộ độc do uống rượu pha cồn rửa tay.

Đến ngày 12/8, 8 người bệnh ngộ độc methanol đã lần lượt được xuất viện với sinh hiệu và sức khỏe ổn định. Còn một ca vẫn tiếp tục điều trị tại khoa ICU, đó là nữ bệnh. nhân T.T.G.M.

T.T.G.M. (19 tuổi) - nạn nhân cuối cùng của vụ ngộ độc tập thể methanol đã qua được cơn nguy kịch và được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị - Ảnh: Báo Phụ nữ

Theo thông tin từ báo Phụ nữ, về tình trạng bệnh của nữ bệnh. nhân T.T.G.M., do nhập viện trong tình trạng nặng, toan chuyển hóa, nồng độ Methanol trong máu cao, các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho chị thở máy và lọc máu liên tục. Tuy nồng độ Methanol có giảm nhưng kết quả chụp MRI (cộng hưởng từ) ghi nhận M. bị tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não. Tiên lượng rất nặng, có thể tử vong.

May mắn, ê kíp bác sĩ đã theo dõi chặt các diễn tiến bệnh, kịp thời cấp cứu, điều trị tích cực. “Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, người bệnh đã ngưng thở máy và rút nội khí quản, đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại người bệnh tỉnh, tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường không yếu liệt. Tổn thương não có hồi phục nhưng để lại một số di chứng và được xuất viện”, bác sĩ Ân nói.

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