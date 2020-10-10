Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường bên đường: Đầu đội nón bảo hiểm, cổ có vết cắt

Xã hội 10/10/2020 16:15

Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường bên đường, cổ có vết cắt nên báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên tử vong bất thường bên vệ đường gây xôn xao dư luận địa phương. 

Chủ tịch UBND xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) thông tin với Công Lý, khoảng 17 giờ 15 ngày 9/10, chính quyền xã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên ở ven Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn thôn Dõng, xã Sơn Lương.

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm ngửa, trên cơ thể vẫn mặc quần áo, đầu đội nón bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt.

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Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường bên đường - Ảnh: Công Lý

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là Giàng A. L. (SN 1999, trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. 

Được biết, nơi phát hiện thi thể là khu vực hoang vắng, cách xa khu tập trung đông dân cư. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Sau khi trở về căn nhà bỏ trống, ông T. phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng. Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự.

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