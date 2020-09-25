Sau khi phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy mạnh trong rừng, Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) tiến hành xét nghiệm ADN để xác minh danh tính nạn nhân.

Sáng nay (25/9), Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết vừa phát hiện thi thể nữ giới đã phân hủy hoàn toàn gây xôn xao dư luận địa phương.

Qua khám nghiệm hiện trường và tiến hành thu thập các chứng cứ trên thi thể, bước đầu công an xác định nạn nhân là chị T. (tạm trú phường Bến Tắm, TP. Chí Linh). Chị T. chính là nữ giáo viên cấp 3 mà gia đình đăng tin mất tích trước đó.

Phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy hoàn toàn - Ảnh: Internet

Cơ quan công an điều tra sự việc - Ảnh: Internet

"Thi thể chị T. được tìm thấy tại một khu vực vắng vẻ thuộc xã Hoa Thám, TP. Chí Linh. Nguyên nhân ban đầu có thể do tự tử. Nạn nhân trước khi mất tích đã có dấu hiệu trầm cảm", lãnh đạo Công an TP. Chí Linh thông tin với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Trước đó vào khoảng tháng 8/2020, gia đình báo công an địa phương về việc chị T. bỏ nhà đi đâu không rõ. Được biết trước khi đi khỏi nhà, chị T. có dấu hiệu tâm lý chán nản, thất thưởng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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