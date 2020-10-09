Quảng Nam: Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ đã phân hủy, trên người quấn khăn trong căn nhà bỏ trống

Xã hội 09/10/2020 10:16

Sau khi trở về căn nhà bỏ trống, ông T. phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng. Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Vào khoảng 14 giờ chiều 8/10, ông P.H.T ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) mở cửa nhà thì phát hiện thi thể quấn khăn đang trong tình trạng phân hủy nặng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân.

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Sau khi trở về nhà, người đàn ông phát hiện thi thể quấn khăn bên trong - Ảnh: Internet

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ, thời gian tử vong vẫn chưa rõ. Được biết, ông T. có 2 căn nhà ở huyện Phú Ninh. Căn nhà phát hiện thi thể người phụ nữ đã để trống hơn 1 tháng nay.

Theo thông tin trên Người lao động, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự. Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tập trung làm rõ kẻ gây án và vận động đầu thú.

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Từ khóa:   Quảng Nam tử vong bất thường án mạng nghiêm trọng

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