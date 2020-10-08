Người phụ nữ không thể nhắm mắt khi ngủ vì pha cắt mí ‘đi vào lòng đất’ 

Mới đây, hình ảnh người phụ nữ cắt mí lỗi đã trở thành đề tài bàn tán của không ít cư dân mạng.

Thời đại ngày nay, việc chị em phụ nữ đi làm đẹp không còn là chuyện hiếm thấy. Trong đó, có những người trở nên xinh đẹp nhưng cũng có không ít người phải gánh hậu quả nặng nề chỉ vì dại dột tin vào “thợ dỏm”.

Mới đây, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau hình ảnh một người phụ nữ cắt mí lỗi khiến đôi mắt như bị chia làm hai, không thể nhắm lại được khiến mọi người vừa tức vừa thương.

Theo hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội, do bị nhấn quá sâu nên mí mắt bị chia thành 2 phần rõ rệt. Tai nạn này khiến nạn nhân cũng không thể nhắm mắt khi ngủ.

Người phụ nữ cắt mí lỗi không thể nhắm mắt khi ngủ - Ảnh: FB

Mọi người cho rằng nạn nhân đã quá tin tưởng vào người thợ cắt mí nên mới dẫn đến cơ sự này. Hoặc có thể đây là cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng.

Sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tiếc nuối và lo lắng cho sức khỏe của nạn nhân. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cho rằng hội chị em phụ nữ nên cẩn thận khi lựa chọn cơ sở làm đẹp. Đặc biệt, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ liên quan đến những bộ phận trên khuôn mặt, chị em cần kiểm tra kỹ.

“Da mắt vừa mỏng vừa ít nên phải cân nhắc cẩn thận khi chọn cơ sở làm đẹp. Bây giờ mà muốn sửa lại chắc là không thể”, M.B bình luận.

“Nhìn tội chị thật sự, kiểu này làm sao mà nhắm mắt lại. Không biết có bao nhiêu trường hợp như vậy rồi nhưng mà vẫn có người bị mắc bẫy mấy trung tâm kém chất lượng như thế này”, một cư dân mạng bức xúc.

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