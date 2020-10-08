Chỉ vì cô vợ đi đánh ghen giùm bạn thân, gửi con lại nên cô giáo phải nhắn tin cho ông bố đến đưa bé về nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện ông chồng phàn nàn vì vợ đi đánh ghen mà bỏ con lại tại trường học khiến cộng đồng mạng xảy ra tranh cãi.

Câu chuyện được một ông chồng kể lại trên mạng xã hội: “Chuyện từ chiều qua rồi mà đến giờ mình vẫn chưa hết cay. Không hiểu vợ con kiểu gì luôn, vợ mình trước giờ thuộc dạng đầu gấu thôn, du côn xóm, hễ ở đâu có biến gì ngứa mắt là kể cả không liên quan cũng phải nhảy vào bằng được.

Thế nên mặc dù có chồng, có con rồi nhưng tất cả những xích mích của bạn bè vợ đều có mặt ‘không trượt phát nào’, luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng đổ máu.

Anh chồng được cô giáo gọi đến đón con vì vợ bận đi đánh ghen - Ảnh: Internet

Hôm qua cũng thế, bình thường mọi hôm là mình đi đón con nhưng chiều qua mình bận nên nhờ vợ đi đón.

Thế nào con tan học từ 5 giờ mà 6 giờ hơn cô giáo mới nhắn tin cho mình như này. Nghĩ cay, thân trai lấy vợ vào vẫn phải vừa làm bố vừa làm mẹ ạ”.

Kèm theo đó, ông bố này còn chia sẻ hình ảnh tin nhắn do cô giáo gửi. Theo đó, vì chị vợ đi đánh ghen giùm bạn thân nên quên đón con.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước thái độ thiếu trách nhiệm của chị vợ. Có người vợ như thế này, việc anh chồng bực bội, tức giận cũng là chuyện bình thường.

Bên cạnh đó, không ít người hoài nghi đây có phải là một câu chuyện câu like hay không. Dù chưa rõ thực hư song dân mạng vẫn không ngừng bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều.

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