Đồng Tháp: Người đàn ông sát hại vợ và con nhỏ 4 tuổi tại nhà riêng rồi sang nhà anh rể thông báo

Tin nóng 08/10/2020 09:50

Sau khi giết vợ con, nghi phạm chạy sang nhà anh rể và thú nhận mọi chuyện. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ hai mẹ con bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 7/10, Đặng Quốc Hiệp (30 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) chạy sang nhà anh rể là Đỗ Minh Tâm (cùng địa phương) thông báo đã giết vợ con.

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Chân dung người đàn ông giết vợ con tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Nghe tin dữ, anh Tâm chạy sang thì nhìn thấy chị N.T.M.T (30 tuổi, vợ của Hiệp) nằm chết trên giường ngủ. Trên cổ nạn nhân có vết cắt, chảy nhiều máu.

Sau đó, anh Tâm nhìn thấy bé Đ.M.H (4 tuổi, con của chị Tuyền) đang trong tình trạng sức khỏe yếu, kêu khóc, cổ cũng có vết cắt. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Theo người nhà, đối tượng Hiệp có tiền sử rối loạn tâm thần.

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