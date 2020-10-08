Cụ ông 64 tuổi mua xăng về tự thiêu ở Bình Dương, nghi buồn chuyện gia đình

Xã hội 08/10/2020 15:02

Cụ ông 64 tuổi mua xăng về tự thiêu ở Bình Dương nghi do buồn chuyện gia đình. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ ông V.M.T (64 tuổi, ngụ TP Thuận An) tử vong sau khi bốc cháy dữ dội.

Theo một số người dân địa phương, có thể ông T. buồn chuyện gia đình nên mua xăng về tự thiêu. Trước đó, vào trưa 7/10, ông T. đi bộ về một căn nhà thuộc phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi được cho là đã bất ngờ tẩm xăng tự thiêu. Lúc này, người dân gần đó nghe tiếng ông T. la thất thanh nên chạy ra xem.

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Nghi vì buồn chuyện gia đình, người đàn ông ở Bình Dương mua xăng về tự thiêu - Ảnh: Internet

Khi chạy đến nơi, mọi người bàng hoàng phát hiện cả người ông T. bị lửa bao phủ. Thấy vậy, người dân nhanh chóng lấy nước đến dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên ông T. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên sau đó nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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