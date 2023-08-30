Người mẹ 38 tuổi đã vứt bỏ con mới sinh trong thùng rác trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 30/8, Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự Phạm Thị M (38 tuổi, xã Phước An) để điều tra, xử lý về hành vi vứt bỏ con mới sinh.

Phạm Thị M - Ảnh: báo Lao Động

Trước đó, ngày 28/8, một nhân viên thu gom rác phát hiện thi thể trẻ em sơ sinh được quấn trong áo vải, bỏ trong thùng rác trên đường Hùng Vương, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Nhân viên này bèn trình báo công an.

Nơi người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Lao Động, Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng liên quan.

Đến 13h30 phút ngày 29.8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ Phạm Thị M - là người mẹ có hành vi vứt bỏ con mới sinh, để xử lý theo quy định pháp luật.

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