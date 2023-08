Lễ Vu Lan cũng kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đức Phật, khuyến khích con người đền ơn 4 nguồn ân đức gồm tri ân, đền ơn cha mẹ đã sinh thành; tri ân những người thầy cô đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức; tri ân các bậc tiền bối đã hi sinh xây dựng đất nước mang lại cuộc sống ấm no, chủ quyền cho dân tộc và cuối cùng là tri ân chính đồng loại.

Chữ "hiếu" thời nay

Đến mùa Vu lan, nhà nhà, người người đổ xô đi mua nào là nhà xe, trang sức, đồ dùng xa xỉ… để đốt xuống cõi âm như 1 cách để thể hiện tấm lòng của con cháu đối với cha mẹ, ông bà đã khuất.

Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là "liệu tấm lòng hiếu đạo có được thể hiện qua những thứ giấy tiền vô tri"?

Không hiếm những trường hợp con cái ruồng rẫy cha mẹ, cháu chắt hỗn hào với ông bà. Hay nói đâu xa, việc để cho các cụ thiếu thốn cái ăn, cái mặc lúc sinh thời cũng đã là bất hiếu. Vậy thì việc tỉ mỉ sắm đồ mã, tự hào là “trang bị đến tận răng, không để cụ thua kém ai bất cứ thứ gì” có lấp đầy được tấm lòng hiếu đạo?

Chắc hẳn dư luận vẫn chưa quên vụ việc 3 con gái đem xăng đốt nhà mẹ ruột hồi cuối tháng 12/2022. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong việc chia thừa kế quyền sử dụng đất. Sáng ngày xảy ra vụ việc, ba người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình và mang theo can xăng loại 10 lít, sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt khiến cả 4 người bị thương nặng. Quá trình điều trị tại bệnh viện, con gái lớn và con gái thứ 2 của bà mẹ đã tử vong, đến sáng ngày 14/12, người mẹ khốn khổ ấy cũng không qua khỏi.

Tại thời điểm đó, hành vi của 3 người con gái đã bị dư luận lên án kịch liệt. Xét về mặt pháp luật, cả 3 đã có hành vi không chấp nhận được, vi phạm pháp luật. Còn để bàn về chữ hiếu, thì chắc chắn câu trả lời là "bất hiếu".

Hay như vụ việc con trai nhẫn tâm đâm chết mẹ ruột chỉ vì xin tiền không cho hồi tháng 5/2023 cũng dấy lên làn sóng phẫn uất. Ngày xảy ra sự việc, Nguyễn Thanh Quý (ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) có hỏi xin tiền mẹ ruột là bà Hà Thị Ngọc T. (68 tuổi). Tuy nhiên, khi bà T. không cho thì đối tượng này đã lấy dao đâm vào vai, ngực bà T. gây thương tích nặng.

Sau đó, bà T. bỏ chạy ra ngoài đường nhưng do bị mất máu nhiều nên đã tử vong sau đó.

Vẫn còn đó nhan nhản những trường hợp con cái đang tâm sát hại đấng sinh thành chỉ vì tiền tài, danh lợi.

Vậy thì, khi cha mẹ còn sống không hiếu thuận, cha mẹ mất đi rồi thì đốt lắm vàng mã cũng chỉ khiến thiên hạ chê cười. Hiếu tâm nếu chỉ thể hiện bằng giấy thì cũng là một thứ đồ hàng mã không hơn không kém!