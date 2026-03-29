Ngư dân Hà Tĩnh giải cứu, thả hai con cá heo bị mắc lưới về biển

Mỗi con cá heo có trọng lượng khoảng 40-50kg, cá thể lớn nhất dài hơn 1,5m. Có thể do ảnh hưởng của sóng lớn ngoài khơi đã đẩy các con cá này dạt vào vùng nước nông và không may vướng phải lưới đánh cá.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tối 28/3, chính quyền xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, tổ lưới của nhóm ngư dân tại địa phương bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới.

Theo đó, vào sáng nay, nhóm ngư dân ở xã Lộc Hà buông lưới đánh bắt hải sản gần bờ.

Hai con cá heo mắc lưới ở Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sau khi kéo lưới vào bờ, ngư dân bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới, mỗi con nặng khoảng 40-50kg, con lớn dài hơn 1,5m.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, nhóm ngư dân nhanh chóng gỡ lưới, rồi di chuyển 2 con cá heo ra khu vực nước sâu hơn, cách bờ khoảng 50-70m để thả về môi trường biển tự nhiên. Dù mắc lưới trong thời gian khá dài, cả 2 con vẫn khỏe mạnh.

Các ngư dân đã nhanh chóng thả 2 cá thể cá heo về với biển. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết, việc bắt được cá heo thả về biển bên cạnh yếu tố tâm linh, hành động thả cá của ngư dân còn góp phần bảo vệ và duy trì hệ sinh thái biển.

