Nửa đêm, phụ huynh lo 'sốt vó' khi nhận 'thông báo gấp' cho học sinh đến trường test nhanh Covid-19

Xã hội 13/09/2021 12:21

Thông báo được gửi trong đêm về việc đưa học sinh đến trường để test Covid-19 đã khiến phụ huynh vô cùng hoang mang.

Theo báo Dân Việt đưa tin, khoảng 10h đêm ngày 12/9, phụ huynh trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội bất ngờ nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc đưa học sinh đến trường để test nhanh Covid-19.

Theo đó, nội dung thông báo từ nhà trường có nội dung cụ thể như sau: "Theo kế hoạch của ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn xã Thanh Liệt, nhà trường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh đang sinh sống trên địa bàn xã Thanh Liệt. Ngày mai (13/9), phụ huynh cho con đến Trường Tiểu học Phạm Tu để lấy mẫu xét nghiệm. Phụ huynh lưu ý thực hiện nghiêm túc quy định 5K". 

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Thông báo từ giáo viên chủ nhiệm gửi - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ có chị T. và các phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thanh Liệt, đồng loạt phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Phạm Tu cũng nhận được tin nhắn tương tự từ giáo viên (xã Thanh Liệt có 2 trường tiểu học là Trường Tiểu học Thanh Liệt và Trường Tiểu học Phạm Tu). 

Theo phụ huynh chia sẻ, nhà trường chia test nhanh Covid-19 cho học sinh theo các khung giờ khác nhau nhưng điều này cũng khiến không ít phụ huynh lo lắng vì việc tập trung đông tại trường như vậy sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao vì lứa tuổi này chưa được tiêm vaccine. 

Tuy nhiên, vào khoảng 12h đêm, phụ huynh nhận thông báo việc test nhanh Covid-19 ngày 13/9 của các nhà trường sẽ chuyển về thực hiện theo khu dân cư. 

 

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Trẻ nhỏ được lấy mẫu xét nghiệm tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình sáng ngày 10/9 - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 13/9, ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cho biết, theo quy định chung phải xét nghiệm toàn bộ người dân để đảm bảo 100% đều được kiểm tra để bóc tách F0 ra cộng đồng. 

Ông Hưởng nói: "Ban đầu chúng tôi bàn ra 2 phương án đó là tổ chức ở nhà trường thì các cháu nhỏ sẽ thuận tiện khi được các thầy cô quản lý tại các lớp. Tiến hành xét nghiệm cho các cháu theo giờ nhanh chóng. Tuy nhiên, việc không thuận tiện đó là các cháu phải di chuyển xa. Phương án 2 đó là xét nghiệm tại khu dân cư. Sau khi bàn tính lại, chúng tôi quyết định sẽ làm xét nghiệm tại khu dân cư và các cháu nhỏ đi cùng bố mẹ luôn. Tất cả vì mục tiêu làm sao đảm bảo 100% đối tượng trong độ tuổi được xét nghiệm".

Vụ việc đang khiến dư luận quan tâm về việc test nhanh Covid-19 cho học sinh thế nào khi quay trở lại trường vào thời gian sắp tới. Trao đổi với PV, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho hay, toàn thành phố Hà Nội hiện có 27 phường, xã phải xét nghiệm toàn dân, đây là những khu vực có ca dương tính. 

 "Xét nghiệm toàn dân nhưng không có nghĩa xét nghiệm cả trẻ mới sinh, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nhiều địa phương đang hiểu một cách "máy móc" toàn dân là phải xét nghiệm 100%. Đối với trẻ nhỏ ít nhất phải trên 5 tuổi mới xét nghiệm vì lứa tuổi này các cháu hay chạy nhảy, có nguy cơ. Đối với trẻ mới sinh, dưới 1 tuổi càng không nên xét nghiệm bởi có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ khi đưa các cháu ra đường. Từ trên 5 tuổi các cháu cần xét nghiệm hết" - ông Tuấn nhấn mạnh.

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