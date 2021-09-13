Hà Nội: Yêu cầu người đi trên xe luồng xanh ra, vào thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19

UBND TP. Hà Nội yêu cầu, ngoài phương tiện có giấy luồng xanh được quét mã, tài xế và người đi cùng buộc phải có xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực mới cho thông chốt.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cũng như lưu thông vận chuyển hàng hóa được thông suốt, an toàn theo quy định, UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện có hiệu quả một số chỉ đạo trong quá trình làm nhiệm vụ tại 23 chốt cửa ngõ và 39 chốt ra vào vùng 1.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã tại các chốt kiểm soát khi kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được cấp giấy nhận diện luồng xanh có mã QR nếu xe đã đáp ứng đúng quy định cần tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông nhanh qua các chốt.

Với xe được kiểm tra, cần được các điều kiện, như: khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin, trong đó có đăng ký điểm đi, điểm đến và lộ trình di chuyển.

Người trên phương tiện phải thực hiện nghiêm ‘‘nguyên tắc 5K”, khai báo y tế, có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển.

Hà Nội yêu cầu xe chở hàng đi qua chốt phải được quét mã và lái phụ xe phải có xét nghiệm - Ảnh: Tiền Phong

Với các quận, huyện, thị xã, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, lập danh sách các tố chức, cá nhân liên quan để quản lý di biến động của lái xe, phụ xe về từ các khu vực phong tỏa hoặc ổ dịch đã được ngành Y tế công bố về địa phương mình lưu trú. Việc này để có các biện pháp theo dõi y tế theo quy định.

Chỉ đạo lực lượng Công an, y tế của địa phương phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành lập Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, hậu kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc COVID đối với lái xe, phụ xe (đặc biệt là lái xe, phụ xe đường dài) tại các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hoá; các văn phòng đại diện của doanh nghiệp vận tải; các tuyến đường, khu vực tự phát dễ phát sinh hiện tượng các phương tiện tổ chức giao, nhận hàng hoá... trên địa bàn địa phương quản lý.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh và quy định pháp luật có liên quan khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-yeu-cau-nguoi-di-tren-xe-luong-xanh-ra-vao-thanh-pho-phai-co-giay-xet-nghiem-am-tinh-voi-covid-19-423960.html