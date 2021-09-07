Bí mật 'ớn lạnh' chất đống bên trong xe tải không mã 'luồng xanh' từ Củ Chi vào đến cửa ngõ TP.HCM

Xã hội 07/09/2021 10:28

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao tang vật cho Trạm Thú y huyện Củ Chi (TP HCM) để tiếp tục xử lý.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 7/9, thượng tá Đoàn Văn Quới - Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, khi kiểm tra xe tải không có mã QR lưu thông vào TP.HCM, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tài xế vận chuyển 1,5 tấn gà chết đi tiêu thụ. Sau đó, trạm CSGT Tây Bắc đã tiến hành bàn giao tang vật cho Trạm Thú y huyện Củ Chi (TP.HCM) để tiếp tục xử lý.

Trước đó, trưa 6/9, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 nằm trên Quốc lộ 22 – Võ Văn Điều phát hiện một xe tải không có mã QR "luồng xanh" đang lưu thông hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Tài xế khai tên Nguyễn Văn H. (SN 1979; ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) nhưng không xuất trình được giấy đi đường hợp lệ.

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Tài xế cùng phương tiện chở 1,5 tấn gà chết vào TP HCM tiêu thụ bị bắt quả tang - Ảnh: Người Lao động

Qua đó, lực lương chức năng tiếp tục kiểm tra mới phát hiện trong xe có nhiều bao tải chứa gà chết, không có nguồn gốc xuất xứ.

Thời điểm này, trung tá Huỳnh Văn Hiếu, Phó trưởng Trạm CSGT Tây Bắt, chốt trưởng chốt kiểm soát, đã liên hệ với Trạm Thú y huyện Củ Chi để kiểm soát số lượng gia cầm nói trên.

Qua kiểm tra, Trạm Thú y huyện Củ Chi cho biết chiếc xe tải đang chở 1,5 tấn gà chết (trong đó có 350 con gà đã chết còn nguyên lông). Bước đầu, tài xế khai nhận đang vận chuyển số gà nói trên từ huyện Gò Dầu về xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi để giao.

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