TP.HCM: Học sinh trường công lập và ngoài công lập sẽ được hỗ trợ học phí như thế nào?

Đồng thời, Sở cũng đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) điều chỉnh mức học phí và các khoản thu khác cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đối với các trường có học sinh bậc tiểu học, đảm bảo để không một học sinh nào nghỉ, bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tạm thời chưa thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho đến khi có hướng dẫn thu học phí mới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, việc thực hiện chủ trương này của UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu với UBND để trình HĐND TP.HCM xin hỗ trợ học phí cho học sinh các trường ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) và công lập tự chủ theo mức học phí của trường công lập hiện hành.

Khi HĐND TP.HCM có quyết định chính thức về việc hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho học sinh công lập và ngoài công lập thì: học sinh trường công lập sẽ không phải đóng học phí; còn học sinh trường ngoài công lập vẫn phải đóng học phí nhưng trừ đi khoản được hỗ trợ như đã nêu ở trên.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) điều chỉnh mức học phí và các khoản thu khác cho phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt đối với các trường có học sinh bậc tiểu học, đảm bảo để không một học sinh nào nghỉ, bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, đây là lúc cần thiết có sự đồng hành, chia sẻ của các cơ sở giáo dục đối với phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh. Cần thiết huy động các nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế để ổn định việc học tập và sinh hoạt trong năm học mới.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố, chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).