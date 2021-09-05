Một quận ở TP.HCM dự kiến mở lại một số hoạt động kinh doanh từ ngày 20/9 để từng bước khôi phục kinh tế

Xã hội 05/09/2021 16:04

Dự kiến từ ngày 20/9, quận 7 (TP.HCM) sẽ cho "mở cửa" trở lại một số hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, sáng 5/9, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM đã làm việc với quận 7 về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Được biết, quận 7 cùng và huyện Củ Chi là 2 địa phương vừa công bố kiểm soát được tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo từ TP.HCM.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, quận đã thành lập trung tâm nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn bình thường mới để nghiên cứu phục hồi kinh tế sau dịch, từng bước hoạt động trở lại với từng loại hình kinh doanh.

Theo đó, dự kiến từ 20/9 đến 20/10 sẽ ưu tiên trở lại hoạt động với loại hình kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố. Nhưng đi kèm đó là các điều kiện như tiêm vắc xin mũi 2, hoạt động theo bộ tiêu chí do quận thẩm định và cho phép hoạt động. Trước mắt sẽ cho các loại hình kinh doanh này hoạt động từ 6h đến 18h.

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TP.HCM đang đi tìm phương án khôi phục kinh tế trong giai đoạn bình thường mới và giao cho quận 7 làm điểm - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, để từng bước khôi phục kinh tế, Quận 7 đề xuất TP.HCM xem xét miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2021 và quý 1/2022 để giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh, TP.HCM tiếp tục hỗ trợ các gói an sinh cho công nhân và người lao động; hỗ trợ các bộ kit test nhanh (3 ngày/lần) cho hộ kinh doanh khi khôi phục hoạt động trong 1 tháng đầu. Ngoài ra, quận 7 cũng đề nghị bổ sung vaccine kịp thời để tiêm cho người nước ngoài, công nhân, người tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và những trường hợp đã đủ thời gian khoảng cách giữa 2 mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế với số lượng hơn 178.000 liều.

Được biết, TP.HCM dự kiến sẽ chọn quận 7 làm thí điểm trong tiến trình đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới. Để đạt kết quả, Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, địa phương kiểm soát dịch bệnh theo 3 tiêu chí: quản lý F0 trên địa bàn, tỷ lệ tiêm vaccine và đánh giá vùng nguy cơ.

Ông Tuấn Anh cho biết, tỷ lệ tử vong những ngày gần đây giảm, hơn 99% người dân đã được tiêm mũi 1, khoảng 9,5% người dân đã tiêm mũi 2, hơn 4.000 người nước ngoài được tiêm. 

Tính đến ngày 4/9, quận 7 có 2.461 trường hợp F0 đang chăm sóc tại nhà. Số bệnh nhân COVID-19 tại các khu cách ly tập trung của quận là 2.716 người.

Từ ngày 15-25/8, quận 7 cũng tổ chức đánh giá 3 lần để xác định vùng nguy cơ. Đến nay, toàn quận có 747 tổ dân phố; trong đó có 191 tổ dân phố vùng đỏ (chiếm 25,5%), 47 tổ dân phố vùng cam (chiếm 6,3%), 100 tổ dân phố vùng vàng (chiếm 13,4%) và 409 tổ dân phố vùng xanh (chiếm 54,5%). Hiện vùng xanh và vùng vàng không còn F0, quận không có điểm phong tỏa, vùng xanh tăng lên 68%.

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