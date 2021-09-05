Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư kêu gọi người dân sống tại TP.HCM tự test Covid-19 tại nhà

Xã hội 05/09/2021 10:21

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM đã gửi thư ngỏ tới toàn bộ người dân sống tại TP.HCM tự test nhanh Covid-19 tại nhà.

Theo thông tin từ Zing News, Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM đã gửi thư ngỏ tới toàn bộ người dân sống tại TP.HCM. Trong thư, lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ cả thành phố đã cùng nhau trải qua 100 ngày khó khăn trong việc ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta.

"Công tác phòng, chống dịch Covid-19 do biến chủng Delta gây ra đã đạt được một số kết quả bước đầu và đang có những sự thay đổi tích cực theo hướng kiểm soát bệnh dịch", Thứ trưởng chia sẻ.

Theo ông Sơn, với khả năng lây lan nhanh và mạnh của biến chủng Delta, công tác xét nghiệm là chìa khóa để xác định nguồn lây, từ đó bóc tách, cách ly, điều trị kịp thời cho người bệnh.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi người dân tại TP.HCM tự test nhanh Covid-19 tại nhà. Ảnh: Zing News

Thời gian qua, TP.HCM đã áp dụng chiến lược xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do dân số đông cùng nguồn nhân lực hạn chế, khả năng xét nghiệm để loại bỏ triệt để nguồn lây còn thấp. Ngoài ra, một số điểm lấy mẫu xét nghiệm còn chưa đảm bảo an toàn sinh học, gây nguy cơ lây nhiễm cho cả người lấy mẫu và người dân.

Do đó, để chủ động phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư, đồng thời góp sức vào công tác phòng, chống dịch của thành phố, Bộ Y tế khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho bản thân và gia đình.

Để hỗ trợ người dân, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng các hướng dẫn bằng hình ảnh và video.

"Tôi cũng đề nghị các cơ sở y tế địa phương và nhân viên lấy mẫu chủ động đề xuất, giúp người dân tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên", ông Sơn viết.

Thứ trưởng Sơn bày tỏ sự tin tưởng người dân TP.HCM sẽ sẵn lòng tự thực hiện xét nghiệm thường xuyên và kết quả luôn được cập nhật tới cơ quan y tế địa phương.

Theo ông, đây là những thông tin có giá trị để đánh giá tình hình dịch bệnh cũng như "những viên gạch góp phần xây dựng 'pháo đài' chống dịch" của phường, xã.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định tất cả biện pháp chống dịch đang được thực hiện quyết liệt, khẩn trương. Việc người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh cùng các phương thức phòng, chống dịch của thành phố sẽ là trận tấn công tổng lực để sớm ổn định cuộc sống trở lại.

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