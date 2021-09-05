Vụ phát hiện một trẻ sơ sinh bọc trong giấy báo cùng nến, hoa và hương vừa xảy ra tại Quế Võ, Bắc Ninh khiến dân mạng không khỏi phẫn nộ.

Theo báo Doanh nhân Việt Nam đưa tin, tối ngày 5/9, một vụ việc thương tâm xảy ra tại Quế Võ, Bắc Ninh được cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, người dân địa phương phát hiện thi thể 1 trẻ sơ sinh được bọc trong giấy báo kèm theo nến, hoa, hương cùng một số vật dụng khác bị vứt trong xe rác thuộc địa phận Quế Võ, Bắc Ninh.

Sau đó, rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường để chứng kiến vụ việc đau lòng. Một vài cư dân mạng sống gần khu vực phát hiện thi thể cho biết, người bỏ lại cháu bé trong thùng rác khả năng cao đến từ nơi khác.

Người dân phát hiện bé sơ sinh được bọc trong giấy báo và vứt trên xe rác - Ảnh minh hoạ: Người lao động

Sau khi biết thông tin, nhiều cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của người đã vứt cháu bé trong thùng rác. Được biết, phía cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ danh tính kẻ bỏ lại thi thể cháu bé.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu cùng 2,2 triệu đồng và bức tâm thư của người mẹ Một bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi dưới gầm cầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một ít một ít đồ dùng, 2,2 triệu đồng và một bức tâm thư của người mẹ này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-ninh-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-boc-trong-giay-bao-kem-hoa-va-huong-vut-vao-thung-rac-422555.html