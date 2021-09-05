Sau khi ghi nhận ca dương tính Covid-19 là nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (TP. Quảng Ngãi) phải tạm thời phong tỏa.

Theo VTC news đưa tin, sáng 5/9, bác sĩ Nguyễn Huấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết, vừa quyết định phong tỏa tạm thời bệnh viện sau khi phát hiện một nhân viên y tế có kết qủa dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Huấn cho biết: "Ngay khi ghi nhận ca dương tính đang làm việc tại bệnh viện, chúng tôi quyết định bố trí 2 khu để cách ly, theo dõi các trường hợp thuộc diện F1 và F2. Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện sẽ tạm thời bị phong tỏa để Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân".

Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng tạm thời bị phong tỏa vì nhân viên y tế dương tính với Covid-19 - Ảnh: Internet

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, ngoài nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, ngành Y tế địa phương vừa ghi nhận thêm 14 ca mới dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 11 ca thuộc chùm ca bệnh Công ty Hoya Lens Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 759 ca COVID-19. Trong đó, 24 ca ở ổ dịch xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi), 157 ca liên quan tới ổ dịch Công ty Hoya Lens Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi.

TP.HCM: Có khoảng 6.600 học sinh ở các cấp học mắc Covid-19, đa số đều là F0 không triệu chứng Trên địa bàn TP.HCM có khoảng 6.600 học sinh ở các cấp học mắc Covid-19. Đa số học sinh F0 không có triệu chứng. Những học sinh này đang điều trị ở khu cách ly và đang điều trị tại nhà nên vẫn tham gia học trực tuyến.

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