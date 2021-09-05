Sau khi ghi nhận ca dương tính Covid-19 là nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (TP. Quảng Ngãi) phải tạm thời phong tỏa.
- Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn, thông tin quan trọng về tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 trên địa bàn
- TP.HCM phát hiện số ca Covid-19 kỷ lục trong 12 ngày: Quận, huyện nào có F0 cộng đồng cao nhất?
Theo VTC news đưa tin, sáng 5/9, bác sĩ Nguyễn Huấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết, vừa quyết định phong tỏa tạm thời bệnh viện sau khi phát hiện một nhân viên y tế có kết qủa dương tính với SARS-CoV-2.
Bác sĩ Huấn cho biết: "Ngay khi ghi nhận ca dương tính đang làm việc tại bệnh viện, chúng tôi quyết định bố trí 2 khu để cách ly, theo dõi các trường hợp thuộc diện F1 và F2. Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện sẽ tạm thời bị phong tỏa để Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân".
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, ngoài nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, ngành Y tế địa phương vừa ghi nhận thêm 14 ca mới dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 11 ca thuộc chùm ca bệnh Công ty Hoya Lens Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi.
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 759 ca COVID-19. Trong đó, 24 ca ở ổ dịch xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi), 157 ca liên quan tới ổ dịch Công ty Hoya Lens Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi.