Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn, thông tin quan trọng về tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 trên địa bàn

Xã hội 04/09/2021 20:10

Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn gửi các cơ sở y tế, địa phương trên địa bàn về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 1 đến 15/9. 

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 4/9, Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn gửi các cơ sở y tế, địa phương trên địa bàn về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 1 đến 15/9. 

Công văn do Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam ký đề nghị các đơn vị phối hợp tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn TP chưa được tiêm để bảo đảm bao phủ độ vắc xin.

Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc-xin. Cụ thể: 

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến 15/7 (8 – 12 tuần).

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/8 (4 tuần).

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 25/8 (3 tuần); 

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Vero Cell trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 25/8 (3-4 tuần).

 

vac xin phong Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

UBND TP.Thủ Đức và các quận/huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức tiêm vắc xin trên địa bàn, chịu trách nhiệm về việc bảo đảm độ bao phủ vắc-xin cho người dân của địa phương, đặc biệt cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương. 

Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương rà soát, lập danh sách những người cần tiêm mũi 1, mũi 2 trong khoảng từ 1 đến 15/9, tổ chức tiêm các loại vắc xin phù hợp, sắp xếp lịch tiêm phù hợp từng ngày và thông báo mời người tiêm theo hẹn, cập nhật thông tin người tiêm đủ 2 mũi để hoàn chỉnh dữ liệu lịch sử tiêm chủng của người dân.

Các địa phương cần sớm tổng hợp số lượng người dân cần tiêm vắc-xin mũi 1, mũi 2 gửi nhu cầu về Sở Y tế để phân bổ phù hợp; tiếp tục vận động người dân tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của TP.HCM cần chủ động rà soát người lao động theo thẩm quyền chưa được tiêm vắc xin đầy đủ mũi 1, 2; nếu cần thiết tổ chức tiêm cho doanh nghiệp thì chủ động phối hợp UBND các quận/huyện, TP.Thủ Đức để lựa chọn địa điểm tiêm, bố trí đội tiêm, tổ chức các hình thức tiêm phù hợp điều kiện thực tề của địa phương, đảm bảo yêu cầu chuyên môn và an toàn phòng dịch.

Các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám tư nhân…) có thể tự tổ chức tiêm cho người làm việc nều là cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19

Sở Y tế đề nghị các địa phương duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có, tiếp tục huy động lực lượng tham gia bảo đảm công suất khoảng 200-250 mũi tiêm/ngày/đội để hoàn tất việc bao phủ vắc xin đúng tiến độ, kế hoạch; triển khai các hình thức tiêm lưu động để tăng khả năng tiếp cận vắc xin cho người dân không thể đến được điểm tiêm cố định, quản lý, giám sát đúng liều.

Duy trì các điểm tiêm trong cơ sở y tế để thực hiện tiêm cho những người bắt buộc phải tiêm tại cơ sở y tế hoặc đối tượng khác theo sự phân công của Sở Y tế, UBND TP.Thủ Đức và quận/huyện; thực hiện đúng chuyên môn, hướng dẫn Bộ Y tế về khoảng cách giữa 2 liều tiêm, các trường hợp cần thận trọng tiêm, chỉ định hoãn hoặc chống chỉ định. Đề nghị phòng y tế quận/huyện, TP.Thủ Đức phổ biến, triển khai đến các phòng khám tư nhân trên địa bàn...

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