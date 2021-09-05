TP.HCM: Căn nhà 2 tầng bùng cháy dữ dội khiến 3 người thương vong, nghi một người tâm thần phóng hoả

Xã hội 05/09/2021 13:47

Cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu 3 người kẹt trong căn nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người bị thương trên đường đi bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng đã tử vong.

Theo thông tin của Dân Việt, trưa 5/9, Công an quận Bình Tân cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ nghi án người tâm thần đốt nhà khiến 3 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc bùng lên từ căn nhà 2 tầng ở số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM nên lập tức hô hoán. Lúc này, nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thành công.

bung chay 1
Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: Dân Việt

Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên 1 số người mắc kẹt trong nhà đã kêu cứu. Nhiều người dân xung quanh lo sợ nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin báo của người dân, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Vừa có mặt, cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu 3 người kẹt trong căn nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người bị thương là Võ Tất Đ. (SN 1974) được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng đã tử vong.

bung chay 2
Lực lượng chữa cháy và cứu người tại hiện trường - Ảnh: Dân Việt

Đến 7h45 cùng ngày, ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Qua điều tra bước đầu xác định người tử vong là người bị tâm thần nghi phóng hoả đốt nhà dẫn tới vụ việc.

Cháy lớn khiến 4 ngôi nhà chìm trong biển lửa, nhiều người bên ngoài gào khóc thảm thiết, nghi là có kẻ cố ý hãm hại

Cháy lớn khiến 4 ngôi nhà chìm trong biển lửa, nhiều người bên ngoài gào khóc thảm thiết, nghi là có kẻ cố ý hãm hại

Một vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến cho 4 ngôi nhà thiệt hại nặng nề. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở TP.HCM cháy nhà khiến 1 người tử vong cháy nhà gây tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số