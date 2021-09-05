Cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu 3 người kẹt trong căn nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người bị thương trên đường đi bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng đã tử vong.
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Theo thông tin của Dân Việt, trưa 5/9, Công an quận Bình Tân cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ nghi án người tâm thần đốt nhà khiến 3 người thương vong.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc bùng lên từ căn nhà 2 tầng ở số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM nên lập tức hô hoán. Lúc này, nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thành công.
Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên 1 số người mắc kẹt trong nhà đã kêu cứu. Nhiều người dân xung quanh lo sợ nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin báo của người dân, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.
Vừa có mặt, cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu 3 người kẹt trong căn nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người bị thương là Võ Tất Đ. (SN 1974) được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng đã tử vong.
Đến 7h45 cùng ngày, ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Qua điều tra bước đầu xác định người tử vong là người bị tâm thần nghi phóng hoả đốt nhà dẫn tới vụ việc.