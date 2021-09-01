Một vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến cho 4 ngôi nhà thiệt hại nặng nề. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo báo Giáo dục và Thời đại, vào đầu giờ chiều 1/9, nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng hô hoán chữa cháy phát ra từ của hàng kinh doanh xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Khi người dân chạy đến thì ngọn lửa đã bùng phát mạnh và thiêu rụi nhiều xe máy rồi tiếp lan sang một số nhà bên cạnh. Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã có ít nhất 4 cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã có ít nhất 4 cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường thực hiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Chiều ngày 1/9, ông Nguyễn Vũ Hoàn – Chủ tịch UBND phường Hùng Vương xác nhận, vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường vào lúc gần 13h. Đến thời điểm 16h lực lượng chức năng vẫn tiến hành chữa cháy và khắc phục hậu quả. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, một người dân sinh sống tại đây cho biết, vụ việc có thể do một người đàn ông cố ý hãm hại. Người này đã ném một vật gì đó vào cửa hàng sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ nhà của người đàn ông tên M.T. và sau đó nhanh chóng lan rộng ra 3 nhà bên cạnh. Ít phút sau, lực lượng CSPCCC có mặt và tiến hành dập lửa.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thi

Lúc này, một số người dân tranh sống cạnh nhà ông M.T. bất chấp nguy hiểm vào thu dọn các vật dụng thiết yếu, có giá trị đưa ra ngoài. Còn một số người gào khóc thảm thiết trước ngọn lửa ngày một dữ dội. Vụ hoả hoạn khiến 4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

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