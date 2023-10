'Chị đại quận tư' liên tục tái xuất, khẩu trang nhẹ nhàng có thể 'quên' đeo nhưng luôn mang theo trên người thứ 'nặng trĩu' này

Trong những ngày gần đây, người phụ nữ với biệt danh "chị đại quận 4" bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng khi liên tục có những vi phạm trong lúc giãn cách xã hội. Danh tính "chị đại" này tên N.T.N (33 tuổi), ngụ quận 4, TP.HCM.

Theo đó, dù đã bị nhắc nhở và nộp phát rất nhiều lần nhưng chị N. vẫn chứng nào tật nấy. Đáng nói, những lý do vi phạm thì cứ lập đi lập lại xoay quanh việc ra đường không có lý do chính đáng, nhất quyết không đeo khẩu trang và có thái độ chống đối người thi hành công vụ. Những đoạn clip của "chị đại" được cộng đồng mạng chia sẻ bởi lẽ mỗi lần "đụng độ" với công an là chị lại lớn tiếng chửi bới bằng những lý lẽ khó hiểu.