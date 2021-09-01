'Chị đại quận tư' liên tục tái xuất, khẩu trang nhẹ nhàng có thể 'quên' đeo nhưng luôn mang theo trên người thứ 'nặng trĩu' này

Xã hội 01/09/2021 16:26

Việc người phụ nữ có biệt danh "chị đại quận 4" liên tục xuất hiện nơi công cộng khiến nhiều người ngán ngẩm. Nhiều netizen mỉa mai rằng dù chị hay "quên" không đeo khẩu trang nhưng luôn mang một vật "nặng trĩu" này trên người.

Trong những ngày gần đây, người phụ nữ với biệt danh "chị đại quận 4" bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng khi liên tục có những vi phạm trong lúc giãn cách xã hội. Danh tính "chị đại" này tên N.T.N (33 tuổi), ngụ quận 4, TP.HCM.

Theo đó, dù đã bị nhắc nhở và nộp phát rất nhiều lần nhưng chị N. vẫn chứng nào tật nấy. Đáng nói, những lý do vi phạm thì cứ lập đi lập lại xoay quanh việc ra đường không có lý do chính đáng, nhất quyết không đeo khẩu trang và có thái độ chống đối người thi hành công vụ. Những đoạn clip của "chị đại" được cộng đồng mạng chia sẻ bởi lẽ mỗi lần "đụng độ" với công an là chị lại lớn tiếng chửi bới bằng những lý lẽ khó hiểu. 

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Chị luôn mang trang sức to bản trên người  - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, một vài netizen tin ý đã mỉa mai rằng dù rất "lì" trong việc đeo khẩu trang nhưng chị này lại có thể đeo trang sức nặng trĩu ngày này qua ngày khác.

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Dù ra ngoài hay ở nhà đều không ngoại lệ - Ảnh: Internet

Quả thật, khi xem lại các hình ảnh của chị, người ta đều thấy người này ăn mặc sang trọng, bó sát từ đầu tới chân. Đặc biệt, sợi dây chuyền của chị là điểm nhấn nổi bật ả cả bộ trang phục. Dù chiếc áo hôm đó có để lộ phần cổ hay không thì sợi dây chuyền vẫn được khoe triệt để. 

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Chị N. ở lên phường vẫn to tiếng với công an  -Ảnh: cắt từ clip

Cập nhật tình hình, mới đây, chị này đã bị bắt gặp khi tiếp tục ra đường vì không có lý do chính đáng nên bị cơ quan chức năng đưa lên phường giải quyết. Trong clip, dù đã được đưa chi chiếc khẩu trang nhưng chị vẫn cầm trên tay chứ không đeo, chan vắt chéo và cãi nhau tay đôi với các chiến sĩ công an. Hiện, đoạn clip đang được nhiều người chia sẻ.

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Từ khóa:   TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội không đeo khẩu trang y tế TP.HCM

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