Đoạn clip ghi lại cảnh một ông cụ lớn tuổi, tay chân hơi run nhưng lại lớn tiếng quát mắng cán bộ trực chốt vì không cho người thân mình vào trong gây xôn xao dư luận.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một một ông cụ lớn tiếng quát mắng cán bộ trực chốt kiểm dịch khiến người xôn xao. Được biết, người đàn ông này sống trong một vùng xanh an toàn thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cụ thể, ban đầu, một người phụ nữ là người nhà của ông bị chặn là ở ngoài chốt kiểm dịch. Người phụ nữ năn nỉ xin được vào nhưng hai nữ cán bộ trực từ chối. Biết chuyện, người đàn ông từ trong nhà phi xe máy ra "giải quyết".

Ông cụ mắng nhân viên trực chốt - Ảnh: Chụp màn hình

Người đàn ông có vẻ khá yếu, tóc bạc trắng, tay chân hơi rung, đi xe máy không vững nhưng vừa ra đến nơi đã quát mắng các cán bộ trực chốt. Tuy bản thân không đội mũ bảo hiểm nhưng ông vẫn lớn tiếng: "Không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang thì mới không vào trong nhà được, đây mình đầy đủ sao mà cấm vào, người nhà ở đây chứ đâu!".

Thậm chí, ông còn đi đến đẩy barie chắn đường để người thân đi vào nhưng bất thành. Khi được cán bộ giải thích đây là quy định của Chính phủ, họ không thể làm trái được thì ông nổi đóa, chỉ tay quát tháo ầm ĩ.

Trong khi các cán bộ có lẽ thấy ông đã lớn tuổi nên có phần nhượng nhịn, không muốn đôi co thì người đàn ông vẫn cứ lấn lướt, gọi: "Các cô là đồ không có trái tim". Sau một hồi la hét, nhấn mạnh "nhà tôi ở ngay đây" vẫn không có tác dụng, ông cụ mới bực dọc ra về.

Sau cùng, ông ra về trong bực tức - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, chưa biết thực hư câu chuyện thế nào hay có ẩn tình gì khiến ông cụ phản ứng gay gắt như vậy. Tuy nhiên, sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều bàn tán sôi nổi. Có người cho rằng ông cụ đã say rượu hoặc hơi đãng trí mới xảy ra tình huống này. Số khác lại cho rằng ông cậy lớn tuổi nên nghĩ mình có quyền làm ầm ĩ. Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

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