Ông Đoàn Ngọc Hải bị bà Phương Hằng 'bế' lên livestream, nhóm thiện nguyện vội vào xin lỗi rồi tuyên bố trả oxy cho Đại Nam

Tuy nhiên, vào buổi livestream tối ngày 30/8, bà Hằng đã rất tức giận và có động thái "cấm cửa" ông Hải đến Đại Nam. Nguyên nhân sự việc theo bà cho biết là do ông đã có những lời nói mập mờ, khiến nhiều người hiểu lầm về công việc tặng oxy vốn là miễn phí của Đại Nam.

Liên quan đến vụ ồn ào những ngày gần đây giữ bà Nguyễn Phương Hằng , ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm về việc bình oxy cứu người. Trước đó, nhóm thiện nguyện này đã cùng với ông Hải đến Đại Nam nhận một lượng lớn bình oxy chuyên dụng để hỗ trợ cho người nghèo mắc Covid-19.

Cụ thể, mở đầu bài viết, ông L. cùng các thành viên của nhóm xin gửi lời xin lỗi đến ông Đoàn Ngọc Hải vì đã để ông vướng vào những thị phi xung quanh câu chuyện này. Giải thích về sự xuất hiện của ông Hải tại Đại Nam, ông L. cho biết chính mình đã nhờ ông Hải đi cùng và chuyển lời cảm ơn đến vợ chồng nữ đại gia.

Ngay sáng ngày 31/8, ông T.T.L. - người đứng đầu nhóm thiện nguyện Nhất Tâm - đã có một bức tâm thư xin lỗi ông Hải và tuyên bố sẽ gửi trả lại toàn bộ bình oxy cho Đại Nam.

"Tôi vì thân phận thấp kém, do không đủ tự tin để chân thành đáp lễ sự tận tình hỗ trợ giúp đỡ và tấm lòng to lớn của CTY Đại Nam nói chung và anh Dũng - chị Hằng nói riêng suốt những ngày qua, nên tôi có lên tiếng nhờ anh Đoàn Ngọc Hải đi cùng giúp tôi nói lời CẢM ƠN đến cấp lãnh đạo CTY Đại Nam để thể hiện được sự cảm kích sâu sắc của Thiện Nguyện Nhất Tâm. Và anh Hải vì quý Nhất Tâm, quý Tôi nên đã nhận lời mời này" - trích bài viết của ông L.

Đồng thời, ông L. cũng tiết lộ ông Hải đã mua hỗ trợ Nhất Tâm 100 bình oxy 40 lít đã qua sử dụng hiện đang nhập từ Nhật. Ngày 6/5 sẽ có mặt tại Việt Nam với tổng giá trị là 230.000.000 đồng. Thế nhưng, hiểu lầm không hay xảy ra làm ảnh hưởng tới nhiều người khiến ông "vô cùng đau khổ và ân hận". Để kết thúc vụ ồn òa, nhóm từ thiện xin phép trả lại những bình oxy trước đó Đại Nam đã hỗ trợ.

"Để phần nào khắc phục hậu quả do chính tôi làm ra, tôi buộc phải xin phép được gửi lại những bình oxy của Đại Nam trong thời gian sớm nhất có thể, hi vọng rằng hạn chế thị phi dư luận làm tổn hại đến anh Hải, cũng như hạn chế những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tiêu cực đến CTY Đại Nam" - trích bài viết của ông L.

Cuối bài, ông L. cũng không quên đính chính số tiền 100.000.000 (một trăm triệu đồng) anh Hải trích Quỹ vì đồng bào bàn giao cho Nhất Tâm hỗ trợ việc nạp oxy là để nạp oxy "nguồn bên ngoài" chứ không phải để trả chi phí nạp oxy Đại Nam như những thông tin sai lệch đang dẫn hướng dư luận.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, cư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến bảo vệ cho vợ chồng bà Phương Hằng và ông Đoàn Ngọc Hải, Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

Cập nhật tình hình, trong bài viết mới đây, ông L. đã nói rõ hơn về một đích trả bình oxy cho Đại Nam. Theo đó, ông L. cho hay: "Tôi quyết định gửi lại bình oxy vì sau này khi Dịch kết thúc, trong báo báo của tôi với MTQ là có trả tiền mua oxy tại Hóc Môn, lúc đó người xuyên tạc lại lấy đó làm cái cớ nói Đại Nam bán oxy, và sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín - danh dự Đại Nam, vì hiện giờ có quá nhiều tranh cãi hiểu lầm trên cộng đồng rồi, cũng tránh không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng thời cơ nhiễu loạn thông tin"