Đột nhập vào nhà nhưng bị phát hiện, thanh nhiên đánh đập và trói nữ gia chủ vào rạng sáng

Xã hội 31/08/2021 21:57

Một thanh niên vừa bị bắt vì hành vi cướp đoạt tài sản. Người này đã đánh đập và trói chủ nhà khi bị phát hiện đang thực hiện vụ trộm của mình.

Theo Công an TP.HCM, ngày 31/8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi Cướp tài sản. Danh tính người này được xác định là Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, HKTT phường Thuận Giao, TP Thuận An).

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Thế Vũ (28 tuổi, HKTT phường Thuận Giao, TP Thuận An) - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 29/8, đối tượng Vũ đột nhập vào nhà chị Hồ Ngọc M. (31 tuổi, tạm trú: khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An) để trộm tài sản. Tuy nhiên, khi đang đột nhập vào nhà thì đối tượng bị gia chủ phát hiện. Vũ dùng đá đập vào đầu của chị M. rồi dùng dây trói tay khống chế chị.

Tiếp đó, Vũ lục tủ trong phòng chị Mai lấy được tài sản gồm: số tiền 90 triệu đồng, 01 laptop hiệu Asus, 01 điện thoại di động Iphone 8.

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Công an bắt giữ Vũ tại phòng trọ  Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Dân Việt, sau khi chiếm tài sản, Vũ mang đến một tiệm cầm đồ tại khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An để bán và chuộc lại 1 xe máy đã cầm trước đó, đồng thời mua thêm 1 điện thoại di động hiệu iPhone X, 1 điện thoại di động hiệu iPhone 7Plus.  

Qua điều tra, xác minh, ngày 31/8, Công an thanh phố Thuận An đã bắt giữ Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên đường D22, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An. 

Khám xét nơi ở đối tượng Vũ, Công an đã thu giữ số tiền 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

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Từ khóa:   Bình Dương trộm cắp hành hung gia chủ

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