Giữa lùm xùm bị 'cấm cửa' đến Đại Nam, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn âm thầm làm điều này khiến nhiều người bất ngờ

Xã hội 31/08/2021 21:14

Mặc kệ những thị phi vướng phải trong những ngày qua, ông Đoàn Ngọc Hải có thông báo mới trên mạng xã hội khiến mọi người bất ngờ.

Vụ lùm xùm của ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm và vợ chồng nữ Đại gia Nguyễn Phương Hằng đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Cụ thể, trước đó, nhóm thiện nguyện này đã cùng ông Hải lên Đại Nam của ông Dũng - bà Hằng nhận oxy cứu trợ người dân cứu trợ người dân mùa Covid-19.

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Ông Đoàn Ngọc Hải lên Đại Nam cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhận oxy của ông Dũng - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vào buổi livestream ngày 30/8, bà Hằng đã rất tức giận và có động thái "cấm cửa" ông Hải đến Đại Nam. Nguyên nhân sự việc theo bà cho biết là do ông đã có những lời nói mập mờ, khiến nhiều người hiểu lầm về công việc tặng oxy vốn là miễn phí của Đại Nam.

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Bà Phương Hằng trong livestream ngày 30/8 - Ảnh: Chụp màn hình

Drama tiếp tục khi trong sáng nay, anh L. - Trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi tới đại gia Dũng “lò vôi” và ông Đoàn Ngọc Hải. Nhóm thiện nguyện cũng tuyên bố sẽ trao trả lại toàn bộ bình Oxy cho phía Đại Nam để sự việc không đi quá xa.

Dù vướng phải nhiều điều tiếng không hay nhưng có vẻ ông Hải vẫn rất bình thản thực hiện công việc thiện nguyện của mình. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông đã chia sẻ hành trình nhật ký ngày 31/8 của mình.

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Bài viết mới của ông Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung bài đăng cho biết ông đã chở 1 hòm áo quan đến cho một ông cụ vừa qua đời tại quận 7. Đồng thời thông báo đến các mạnh thường quân rằng ông đã rút một khoản tiền từ quỹ đồng bào để lo hậu sự cho người đã khuất và mua nhu yếu phẩm cho người dân.

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Những hình ảnh và biên lai ngân hàng trong quá trình từ thiện của ông Ảnh: FBNV

Như thường lệ, bên dưới bài viết là hình ảnh được ông chụp lại tại nơi từ thiện và biên lai thu chi của ngân hàng. Sự bình tĩnh của ông Hải khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều "fan ruột" đã để lại bình luận bày tỏ sự khen ngợi và tin tưởng ông. Hiện, sự việc giữa đôi bên vẫn khiến nhiều người quan tâm.

 

 

Ông Đoàn Ngọc Hải bị bà Phương Hằng 'bế' lên livestream, nhóm thiện nguyện vội vào xin lỗi rồi tuyên bố trả oxy cho Đại Nam

Ông Đoàn Ngọc Hải bị bà Phương Hằng 'bế' lên livestream, nhóm thiện nguyện vội vào xin lỗi rồi tuyên bố trả oxy cho Đại Nam

Mới đây, trên trang fanpage của Thiện nguyện Nhất Tâm đã đăng tải một bài viết liên quan đến vụ ồn ào với ông Đoàn Ngọc Hải và Đại Nam khi hỗ trợ bình oxy cứu người mùa Covid-19.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Dũng 'lò vôi' từ thiện

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