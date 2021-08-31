Cô gái ra đường không đeo khẩu trang còn lớn tiếng cự cãi: 'Em không đeo đấy làm gì được em?'

Xã hội 31/08/2021 17:05

Một cô gái ra đường trong lúc giãn cách xã hội nhưng không chịu đeo khẩu trang. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, cô còn có thái độ cáu gắt, lớn tiếng cãi lại.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cãi nhau lớn tiếng với lực lượng chức năng khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, đang trong thời kỳ giãn cách xã hội nhưng cô gái vẫn ra khỏi nhà mà không đeo khẩu trang. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện đã yêu cầu cô gái đứng lại giải quyết. Một người trong ban kiểm dịch đã lấy một chiếc khẩu trang đưa cô nhưng đối tượng chỉ cầm trên tay, nhất định không đeo còn nói: "Em không đeo đấy làm gì được em? Anh nói vừa thôi. Em không đeo, anh đừng có nói nhiều".

Đáng chú ý, lúc một đồng chí cầm điện thoại ghi hình thì cô gái có thái độ cáu gắt:"Anh quay vừa thôi anh ơi, cứ quay mãi. Ai mà giơ cái mặt ra cho anh quay mãi".

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Cô gái ra đường không mang khẩu trang = Ảnh: Chụp màn hình

Dù đã được một người phụ nữ trong tổ công tác nhắc nhở nhẹ nhàng rằng phải đeo khẩu trang khi ra ngoài nhưng cô gái vẫn tỏ thái độ khó chịu, kiên quyết không đeo vì "Em chỉ ra đây xách ít cam về mà anh kia giữ lại". Có vẻ quá bức xúc, người phụ nữ này đã đáp trả ngay, chị này khẳng định tất cả mọi người bước chân ra khỏi nhà đều phải đeo khẩu trang rồi, trong văn bản cũng đã quy định rõ.

Đến đây, cô gái vẫn không chịu thua mà nhất định cãi cùng: "Cái đấy em không biết. Em đi chợ em vẫn đeo mà nay chỉ vừa mới chạy ra đây".

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Cô cho biết chỉ ra ngoài lấy ít cảm thì bị giữ lại - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết sự việc xảy ra tại trên đường Kim Giang, Hà Nội. Hiện chưa rõ cô gái này sẽ bị xử phạt như thế nào nhưng hành động đã sai còn cố cãi của cô gái đã nhận về không ít chỉ trích từ công đồng mạng. Nhiều người kiến nghị trong những trường hợp thế này, lực lượng chức năng hãy cứ mạnh tay xử phạt bởi càng giải thích chỉ tạo điều kiện cho các đối tượng chối tội mà thôi.

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